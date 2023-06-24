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瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

普里格津曝烏反攻有進展：俄軍正從烏克蘭撤退

編譯中心／綜合23日電
烏克蘭在兩周前展開反攻，烏軍稱已收復八個村莊。（美聯社）
烏克蘭在兩周前展開反攻，烏軍稱已收復八個村莊。（美聯社）

「瓦格納集團」（Wagner Group）首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日宣稱，基輔當局展開反攻後，俄國軍隊正在從烏克蘭東部和南部撤退。烏克蘭國防官員則表示，烏軍在烏東庫皮揚斯克及利曼地區挫敗了俄軍的攻擊，烏軍並往烏南方向挺進。

普里格津的言論，不同於俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）最近評估烏克蘭正遭受「災難性」損失且戰事出現緩和的說法。

法新社報導，普里格津在社群媒體表示：「目前在地面上…俄羅斯軍隊正從札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）前線撤退。烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）正擊退俄軍。」

普里格津曾指控，俄國軍方高層在俄軍損失規模一事向普亭說謊。

在過去兩天一連激動的語音訊息中，普里格津又加強批評俄國國防部長紹伊古（Sergey Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）。

普里格津在其中一則訊息表示：「紹伊古和吉拉西莫夫採用了一個簡單的方法：謊言必須是駭人的，這樣人們才會相信。這就是他們正在做的事。」

自烏軍兩周前開始反攻後，俄烏雙方都指稱對方損失慘重，莫斯科也不承認烏軍有取得什麼戰果。

路透報導，烏克蘭國防部副部長馬里雅爾（Hanna Maliar）向烏克蘭電視台表示，「我們在庫皮揚斯克和利曼方向進行激烈戰鬥，我們在那裡阻擋了敵人。」

基輔表示，反攻作戰已收復了八個村莊，這也是烏軍過去七個月以來最重要的斬獲。不過，俄軍仍然占領烏國東部和南部大片領土。

馬里雅爾表示，一切都在按計畫進行，沒有必要預期反攻的速度會很快。

俄羅斯官媒「今日俄羅斯」（RT）則報導，普亭宣稱烏克蘭知道沒機會對抗俄羅斯，已停止大規模攻擊。

親克里姆林宮的政治評論員對美聯社表示，普里革津是普亭之後在俄國第二個最受歡迎人物，而且對成百上千萬民眾而言，他就是俄軍勝利的象徵。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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