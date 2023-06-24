俄爆內鬨 瓦格納首腦釀叛變 俄軍情局下令逮捕

傭兵組織瓦格納首領普里格津（中）砲轟俄國國防高層，克里姆林宮已揚言要將他以叛國罪緝拿到案。（路透）

和俄羅斯 總統普亭 關係綿密的瓦格納傭兵集團首領普里格津(Yevgeny Prigozhin)，23日加重對俄羅斯軍方的攻擊，指控俄國 軍隊攻擊他的部隊，造成至少2000人喪生，揚言報復；俄國軍情局則反控他企圖武裝叛亂，下令逮捕他，情報局( F.S.B.)也已展開調查。

普里格津批俄襲致2000死 放話復仇

在俄烏戰爭中，普亭仰賴的軍方和「瓦格納」兩股力量的不和，已公開到水火不容的地步，也驚動普亭；不過普里格津說，呼籲讓俄羅斯軍事領導階層下台，並非企圖推翻政府，而是努力要恢復「正義」。

普亭（右）和普里格津（左）是否反目成仇，恐將成為俄烏戰爭轉折的關鍵。圖為普亭前往參觀普里格津的食品工廠。（美聯社）

克里姆林宮發言人培斯科夫說，普亭明白「所有圍繞普里格津四周發生的事，」也已著手處理。

紐約時報報導，俄國軍隊和國民兵裝甲車已佈署在莫斯科和南部頓河岸城市若斯托夫(Rostov-on-Don)，防範普里格津轄下2.5萬「死士」反撲莫斯科當局。

俄軍情局控普里格津在普亭背後插刀

紐時引述軍情局副局長亞利塞耶夫(Vladimir Alekseyev)說，普里格津想從俄國和普亭總統背後插進一把刀，要傭兵取消叛亂；他說，「這是政變」。

現年62歲的普里格津呼籲俄軍不要抵抗他的「正義之師」進京處罰那些「害死我們的年輕人，摧毀成千上萬俄國官兵性命的人。」他宣稱，俄國軍頭害死他2000名戰士。

紐時說，這是俄國入侵烏克蘭以來，原已夠戲劇性的內部衝突，最公開的展現。

普里格津在社媒Telegram上怒斥俄國軍方領導階層，說軍方的「邪惡之舉」必須被終止，「我們有2.5萬人，我們要搞清楚國家為什麼動亂不休。」

因為他揚言要進攻俄國國防部，檢察總長宣布，已針對普里格津企圖武裝叛亂發動調查，最高可處20年徒刑。

普里格津矛頭未指向普亭本人

瓦格納傭兵首腦痛批俄國國防部長蕭伊古（右一），紹伊古曾陪同普亭（中）視察前線。（美聯社）

普里格津的矛頭沒有擲向普亭本人，只說總統「被手下官員誤導。」

他說，「要讓俄國公民回歸祖國的懷抱，讓烏克蘭非軍事化，或去納粹化，都不必要發動戰爭。這場戰爭之所以必要，是因為那一幫禽獸想要沉醉在榮光之中。」

俄羅斯國防部長蕭伊古。（美聯社）

紐時報導，普亭到目前還不把普里格津｢拴住｣，可能是想繼續把他當作忠僕，對一幫軍頭施壓；也有一說是，普里格津對國防部長蕭依古發飆，其實是克里姆林宮在背後操作，把前線作戰失利的責任，推給普亭以外的人，以保護主帥。

常批評俄國高層的主戰派戈爾欽( Igor Girkin)也是軍人出身。他說，普里格津先前諸多言行，都足以交付軍事法庭審判，「現在加上涉嫌叛國」，又多了一條罪名。