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泰坦號遇難執行長曾承認 「打破一些規則」造潛水器

拜登送投資大禮 莫迪訪華府將會美印商界領袖

中央社／華盛頓23日綜合外電報導
美國總統拜登（左）與印度總理莫迪（右）。 （路透）
美國總統拜登（左）與印度總理莫迪（右）。 （路透）

印度總理莫迪赴美國展開國是訪問，雙方承諾在太空、人工智慧（AI）和量子計算等領域深化美印合作，莫迪在今天訪美行程最後一天，將在華府會見美國及印度商界領袖。

路透社報導，美國總統拜登昨天為莫迪（Narendra Modi）鋪上紅地毯，與他進行約兩個半小時會談，會後宣布兩國經濟關係正「蓬勃發展」，過去十年雙方貿易額增加一倍多。

據報導，莫迪將在美國國務院午宴期間，繼續與美國高級官員會談，包括副總統賀錦麗（Kamala Harris）及國務卿布林肯（Antony Blinken）。賀錦麗為印度裔，且是首位當上美國副總統的亞裔。

莫迪曾喊出「印度製造」口號吸引全球企業。他在與賀錦麗等人談話後，將在約翰甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）對商界領袖發表演說。

這場演說預計將有美國主要企業執行長等1200名人士出席，包括聯邦快遞（FedEx）、萬事達卡（Mastercard）和奧多比（Adobe）執行長，以及Tech Mahindra與Mastek等印度企業代表。（譯者：陳正健）1120623

印度 賀錦麗 國務院

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