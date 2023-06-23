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泰坦號失事／遇難執行長曾引麥帥名言 承認「打破一些規則」造潛水器

編譯周辰陽／即時報導
美國海岸防衛隊22日宣布，失蹤潛水器「泰坦號」經歷了「壓力室的災難性損失」，海洋之門探險公司也發出聲明，認為執行長羅許（圖）在內的5位乘客都沒能活下來。資料照片。（美聯社）
美國海岸防衛隊22日宣布，失蹤潛水器「泰坦號」經歷了「壓力室的災難性損失」，海洋之門探險公司也發出聲明，認為執行長羅許（圖）在內的5位乘客都沒能活下來。資料照片。（美聯社）

美國海岸防衛隊22日宣布，失蹤潛水器「泰坦號」經歷了「壓力室的災難性損失」，並證實在海床發現的殘骸是「泰坦號」部件，海洋之門探險公司也發出聲明，認為5位乘客都沒能活下來。媒體指出，遇難者之一的該公司執行長羅許（Stockton Rush）則當著鏡頭承認，「打破了一些規則」以建造觀光潛水器。

福斯新聞商業台22日報導，羅許2021年向墨西哥旅遊影像部落客埃斯特拉達（Alan Estrada）發表評論時，引用了麥克阿瑟元帥的名言，「你會因為你打破的規矩而被記住」（You’re remembered for the rules you break）。

羅許說，「我打破了一些規則來製造這個潛水器，我認為我用了我背後的邏輯與良好技術打破了那些規則」。他還談到了打造「泰坦號」艇體用的碳纖維和鈦，承認「有條規矩是你不能這樣做」，但自己無論如何還是做了。

羅許聲稱，「挑選你要打破的規則，那些將為他人增加價值、為社會增加價值的規則」。

觀光 墨西哥 CEO

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