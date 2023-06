泰坦號失事／遇難執行長曾引麥帥名言 承認「打破一些規則」造潛水器

美國海岸防衛隊22日宣布,失蹤潛水器「泰坦號」經歷了「壓力室的災難性損失」,海洋之門探險公司也發出聲明,認為執行長羅許(圖)在內的5位乘客都沒能活下來。資料照片。(美聯社)

美國海岸防衛隊22日宣布,失蹤潛水器「泰坦號」經歷了「壓力室的災難性損失」,並證實在海床發現的殘骸是「泰坦號」部件,海洋之門探險公司也發出聲明,認為5位乘客都沒能活下來。媒體指出,遇難者之一的該公司執行長羅許(Stockton Rush)則當著鏡頭承認,「打破了一些規則」以建造觀光 潛水器。

福斯新聞商業台22日報導,羅許2021年向墨西哥 旅遊影像部落客埃斯特拉達(Alan Estrada)發表評論時,引用了麥克阿瑟元帥的名言,「你會因為你打破的規矩而被記住」(You’re remembered for the rules you break)。

羅許說,「我打破了一些規則來製造這個潛水器,我認為我用了我背後的邏輯與良好技術打破了那些規則」。他還談到了打造「泰坦號」艇體用的碳纖維和鈦,承認「有條規矩是你不能這樣做」,但自己無論如何還是做了。

羅許聲稱,「挑選你要打破的規則,那些將為他人增加價值、為社會增加價值的規則」。