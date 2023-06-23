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海洋之門CEO妻是鐵達尼罹難夫婦後裔 淒美故事被拍進電影

編譯中心／綜合報導
海洋之門的共同創辦人羅許(左)也在這次悲劇中罹難。此為他在泰坦號潛水器中的照片。（美聯社）
海洋之門的共同創辦人羅許(左)也在這次悲劇中罹難。此為他在泰坦號潛水器中的照片。（美聯社）

泰坦號為探索鐵達尼號殘骸為此葬送五條寶貴生命，驚人巧合的是，據紐約時報報導，海洋之門（OceanGate Expeditions）公司執行長羅許（Stockton Rush）的妻子正是鐵達尼號知名罹難夫婦後裔，她高祖父母的鶼鰈情深曾被拍進電影「鐵達尼號」。

羅許在泰坦號中罹難，他的公司海洋之門負責營運泰坦號的探險。

紐時報導，根據檔案紀錄，羅許妻子溫蒂．羅許（Wendy Rush）的高祖父母是零售業大亨史特勞斯（Isidor Straus）和妻子艾達．史特勞斯（Ida Straus），是鐵達尼號（Titanic）上最富有人中的兩人。

出生於1845年的史特勞斯是美國著名梅西（Macy）百貨公司的共同擁有人。

紐約時報上的婚禮公告記載，溫蒂．羅許1986年和丈夫結婚。她的職場社交平台領英（LinkedIn）顯示，她在過去兩年裡三度參加海洋之門探險公司的活動，前去探索鐵達尼號殘骸。

溫蒂．羅許在海洋之門擔任公關主任，也是該公司慈善基金會董事會成員。

史特勞斯夫妻最為人所知的或許是他們淒美的愛情故事。鐵達尼號船難倖存者們回憶，正當船隻下沉時，史特勞斯拒絕搭上救生艇，因為很多婦女和兒童還在等著搭救生艇逃生。

與史特勞斯結縭40年的妻子艾達也宣布不會離開丈夫身邊，當船隻沉沒時，人們看到兩人手挽手站在鐵達尼號的甲板上。

電影導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）將兩人故事改編後，拍進他1997年執導的災難電影「鐵達尼號」（Titanic）當中，其中一段淒美的畫面描繪一對年邁夫婦在船艙周圍的水位越竄越高時，在床上緊緊相擁。

紐時檔案顯示，史特勞斯的遺體在鐵達尼號沉沒約兩周後於海上被發現。 艾達．史特勞斯的遺體迄今都未被尋獲。

電影 紐約時報 梅西

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