泰坦號失聯不久後 海軍高機密聲學系統疑曾偵測內爆聲

跨國的搜救機艦，最終只找到泰坦號殘骸。（美聯社）

華爾街 日報22日率先報導，知情官員說，觀光潛水器泰坦號(Titan)展開海底之旅失聯後，美國軍方最高機密、用來追蹤敵軍潛水艇動態的聲學偵測系統(acoustic detection system)，就聽到了海軍懷疑可能是泰坦號的內爆聲，判斷或許困在潛水器內的五名乘客打從一開始便已凶多吉少。

一名美國國防官員說，泰坦號傳出失聯的第一時間，美國海軍就開始透過偵測系統聆聽泰坦號動靜。泰坦號18日證實失蹤後不久，美國軍方聲學偵測系統就在22日發現潛水器殘骸地點附近聽到疑似內爆聲，並向美國海岸巡防隊(US Coast Guard)派駐現場的事故指揮官(Incident Commander)通報。

報導指出，雖然海軍無法確認聲音就是來自泰坦號，但還是縮小了搜尋範圍，直到22日發現泰坦號殘骸。

美國海軍通常負責運用軍事能力應付外國威脅，美國海岸巡防隊通常負責搜救任務以及與國家安全有直接相關的行動。兩個機構都涉及海事任務，因此經常聯合行動。這次搜尋泰坦號的行動就在麻州外海約900哩進行。

一名海軍高階軍官在聲明中表示，他們分析聲納數據後，發現泰坦號在通訊中斷時，其作業地點附近出現應是內爆或爆炸的異常現象。內爆是指海水水壓超過潛艇艙壓時將壓碎艙體。

海軍聲明稱，官員們依然決定「繼續搜救任務、盡一切努力拯救船上生命」，美方沒有即時公布偵測結果就是希望確保搜救行動繼續進行，且當時無法確定這是內爆的聲音。海軍以國安為由未透露使用的聲學探測系統，但該系統通常用於探測敵方潛艇。

聲學偵測系統是美國在二次世界大戰後研發，用來追蹤敵軍潛水艇在大西洋、太平洋的活動。美國海軍說，18日便將偵測到聲響的消息分享給海岸巡防隊，但沒有對社會大眾公布，以確保搜救行動得以持續進行，而且無法斷定聲響來自內爆。

海岸防衛隊表示，搜索人員在距鐵達尼號船頭殘骸約1600呎處發現泰坦號殘骸。加拿大 、美國、法國船隻都參與搜索行動。美國、加拿大官員表示，在搜索過程救援人員接收到數種不同噪音，其中一些疑似潛艇內爆聲音。

搜索人員也說聽到類似敲擊船體的聲音，但表示無法斷定來自泰坦號。因搜尋無果，搜索範圍不斷擴大，最終擴大到康乃狄克州兩倍大小。一名國防部 官員表示，分析聲學數據是確定搜索區域的關鍵因素，這讓現場人員能夠確定泰坦號殘骸範圍。

另名國防部官員表示，美方預計將開啟一項調查，旨在確定聲音是否確實來自泰坦號，但目前還不清楚將由哪個政府部門主導調查、或是調查完成的時間框架。