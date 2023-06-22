印度人權引關切 白宮：拜登不為此向莫迪「說教」

印度總理莫迪。 （路透）

美國總統拜登 和印度 總理莫迪今起在白宮 會談，料將宣布多項協議，包括國防合作與軍售及對印度技術投資。儘管對人權問題有所關切，白宮說，拜登不會對莫迪「說教」。

一名美國官員表示，華府希望印度能夠成為制衡中國的戰略力量，並將印度視為「我們這個時代最重要的夥伴關係之一」。

作為人口超過14億的全球第一人口大國，莫迪（Narendra Modi）正尋求提高印度在世界舞台的影響力。

而拜登正面臨民主黨同僚的壓力，要求他向莫迪提出人權相關問題。維權人士今天呼籲拜登公開批評莫迪的人權紀錄，並說美國政府私下向這位印度領導人提出關切的做法，無法遏止印度日益惡化的人權狀況。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴媒體：「當美國看到新聞、宗教或其他自由受到挑戰時，我們會表達自己的觀點…我們會這麼做，但不會試圖說教，或聲稱自己並未遭遇這些挑戰。」

蘇利文說，儘管拜登預計將在會談中，提出美國對印度在莫迪所屬印度教民族主義「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party，BJP）執政下民主開倒車深表關切，但問題應由印度自行解決，不是美國。

拜登和莫迪都在設法抗衡中國在印太等地區日益增長的影響力。

蘇利文說：「莫迪這次訪美與中國無關。但中國在軍事、技術、經濟等領域扮演的角色，將納入討論議程。」

對於國際強權之間的衝突，印度經常標榜不結盟立場，而在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，印度與俄羅斯在國防和經濟上仍保持關係，讓華府感到挫折。

蘇利文表示，在今年稍晚於印度舉行的20國集團（G20）峰會前，拜登將提起俄羅斯和烏克蘭問題。

美國國務院一名高層官員表示，莫迪在去年9月對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）說，「當今時代不是戰爭時代」，此後，印度對俄國的態度出現了「微妙轉變」。

莫迪自2014年就任印度總理以來，已5度訪問美國，但這次是他首度以國是訪問規格訪美。

拜登與莫迪明天將在白宮發表談話，並回答媒體提問；白宮高層官員稱這是件「大事」。

莫迪除了偶爾接受採訪外，一向很少回答媒體提問。自9年前上任以來，他從未在印度任何記者會上發表談話。2019年5月，莫迪出席了一場記者會，但未接受提問。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，白宮認為，這場聯合記者會是件「大事」。