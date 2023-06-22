拜登又脫稿 提氣球事件稱習近平「獨裁者」 美中關係添變數

拜登總統19日才稱讚國務卿布林肯訪中之行的成就，但20日晚間卻在加州面對金主時暗指中國國家主席習近平是獨裁者。(Getty Images)

美國總統拜登 19日才說美中關係「走在正確道路上」，正面評價國務卿布林肯訪問北京，20日卻用「獨裁者」形容中國國家主席習近平 ，還說習近平對2月的氣球 事件「狀況外」，美、日、印、澳合組的四方安全對話(Quad)讓習近平感到「為難」。拜登這番直白對美中關係將投下何種變數，有待觀察；國務院官員則試圖降溫。

拜登發言場合是加州肯特菲爾的募款活動，現場有約130名賓客，拜登表示：「我下令擊落那顆備有滿載兩車的間諜裝備的氣球時，習近平非常不滿，原因是他不知道它(氣球)在那裡」，並稱：「當他們無法掌握發生的狀況時，這對獨裁者們來說非常尷尬」。

北京怒批言論荒謬

對於「獨裁者」一說，中國外交部發言人毛寧21日鐵青著臉回應：「有關言論極其荒謬，嚴重侵犯中方政治尊嚴。中方對此強烈不滿，堅決反對」。

至於拜登說習近平對氣球飛越美國本土並不知情因此感到難堪，毛寧再度語氣強硬地回說： 「無人飛艇事件的是非曲直很清楚，乃出於不可抗力因素…美方歪曲事實，濫用武力，充分反映美方霸凌霸權本性」。

針對中方的強烈反應，國務院官員私下或公開都試圖緩和，強調他們有信心布林肯的訪中之行成果不會因拜登總統的演講而一事無成。

國務院發言人巴特爾(Vedant Patel)指出，美中之間當然存在歧見，這不足為奇。拜登總統也認為布林肯此行是美國負責任的表現。

美官員：反映華府私下評估

紐約時報報導，數名美國官員於拜登當晚公開討論敏感資訊感到詫異，但一名知情官員匿名宣稱，拜登的說法正確反映華府私下的評估。

拜登也透露，習並不樂見美國再集結與日本、澳洲、印度共組的四方安全對話，「他(習)曾在電話中告訴我，叫我不要這麼做，因為這令他為難」，但拜登稱目的不在圍堵中國，僅是欲「確保海空航線保持開放的國際秩序」，而美方不會退讓，正和盟國在南海與印度洋密切合作。

5月時，拜登已和Quad參與國家領導人，在G7廣島峰會場邊會晤。印度總理莫迪此刻正在華府進行國事訪問。