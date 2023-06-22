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AIT主席：台海和平穩定 攸關全球

編譯中心／綜合報導
美國在台協會主席羅森柏格6月初訪問台灣。（記者陳熙文／攝影）
美國在台協會主席羅森柏格6月初訪問台灣。（記者陳熙文／攝影）

美國在台協會(AIT)主席羅森柏格21日表示，台海和平與穩定攸關全球，不僅是美國；美方會持續依循「台灣關係法」，協助台灣自我防衛，強化台海嚇阻。

美國「外交政策」(Foreign Policy)雙月刊21上午舉行線上活動，探討台灣安全對跨大西洋聯盟的影響；羅森柏格(Laura Rosenberger)出席活動時做出上述表示。

拜登政府上任以來，積極將台海議題「國際化」，多次把維繫台海和平與穩定重要性納入雙邊或七大工業國集團(G7)等多邊會談文件。

羅森柏格指出，美國長年意識到且理解台海和平與穩定攸關國際，事實上，1979年生效的「台灣關係法」即明指，台海「和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務」。

她表示，這個立場是美國政策與做法基本前提，過去幾年來，也逐漸成為跨大西洋甚至是全球共同的看法。

談到台灣議題為何逐漸獲得歐洲重視，羅森柏格說，有三大主要原因。第一是這些國家看見台灣扮演的民主燈塔與模範關鍵角色，包括在印太與全球；第二是意識到台灣大型蓬勃經濟在全球經濟體系中的角色，尤其是科技與半導體產業；第三則是了解到台灣海峽對全球商業運輸的重要性。

但她強調，台海議題在跨大西洋對話中的重要性雖逐漸提升，相關國家或組織也重申，對台政策未改變；美國對台做法或其「一中政策」亦長年一致，沒有要改變。

至於拜登政府計畫如何避免中國侵台，羅森柏格表示，依據「台灣關係法」，支持台灣自我防衛是美國長年政策與承諾，美國歷任政府致力履行，包括拜登政府，而強化台海嚇阻也是重要一環。

此外，羅森柏格指出，歐洲國家也應讓北京了解，若現狀或台海穩定遭到破壞，不只攸關美國，而會攸關全球，包括北京正尋求溝通的重要夥伴。 

拜登 台灣關係法 北京

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