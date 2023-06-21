我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長設宴…華裔學委籲亞當斯提升教學質量

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

美智庫：中國多管齊下掌控數據 民主國家須迫切回應

中央社／舊金山20日專電
美國胡佛研究所近期發布一份中國數據掌控報告，指出中國利用企業實體運作和各種開放平台持續積累數據，成為操縱數據的霸權。（示意圖／ingimage）
美國胡佛研究所近期發布一份中國數據掌控報告，指出中國利用企業實體運作和各種開放平台持續積累數據，成為操縱數據的霸權。（示意圖／ingimage）

美國胡佛研究所近期發布一份中國數據掌控報告，指出中國利用企業實體運作和各種開放平台持續積累數據，成為操縱數據的霸權，呼籲美國及民主國家須迫切對此威脅做出回應。

美國智庫胡佛研究所（Hoover Institution）22日將於華府舉行實體研討會，針對近期公布的「中國掌控全球數據大戰略」報告進行討論。

此報告廣泛研究中國的文件，指出中國科技公司，已與中國資料儲存和控制系統整合，使全球人口暴露於資料積累和操控的風險之中。

胡佛研究所訪問學者強生（Matthew Johnson）對幾家被納入中國中央數據系統的中企進行個案分析，包括華大基因集團（BGI Group）、藥明生物（Wuxi Biologics）、網路科技公司字節跳動（ByteDance）、無人機製造商大疆科技（DJI ）、和中國深圳道通的美國子公司Autel Robotics。

報告指出，這些商業機構的數據，已被用於幾項用途，像是建構人類基因組資料庫、繪製其他國家經濟和邊境的敏感區域、挖掘電信網絡中的商業機密和情報、操縱網路資訊環境、透過社群媒體對外國公民進行個人建檔、以及用於鎖定那些批評中國和中企的記者。

報告也提到，中國近年更以國家目標為由，創建新的平台管道，要求企業公開數據；這種手法有別於駭客攻擊和內部威脅等手段，利用「開放資料」達成其目的。

例如，提出電子商務數據共享、發布「人類遺傳資源管理條例實施細則」以建構基因保存平台、支持「區塊鏈和分散式記帳技術」企圖成為國際標準制定者和網絡強權，還有透過電子支付系統創建個人金融訊息資料庫。

此外，物流系統和自駕車也是其蒐集數據的重要平台，中國的「智能汽車創新發展戰略」表明，自駕車發展將運用國內和海外的創新要素和市場資源，當中包括數據。

報告認為，隨著中國企業在國際擴大業務，他們將日益壯大並獲得國家支持，讓數據轉向中國不斷成長的數據生態系統；中國正採取多管齊下的方式成為數據掌控的霸權、進而更廣泛地達到對國際社會和地緣政治的控制。

報告呼籲，美國和民主國家必須迫切對此威脅做出回應。

報告對美國政府提出幾項建議，包括阻止威脅個人數據安全的商業營運、限定中國相關企業在美國關鍵供應鏈領域的發揮，此外，限制美國企業對從事數據外流和濫用的中企進行投資、以此施壓北京達成互惠協議。

自駕車 社群媒體 北京

上一則

中國擬在古巴設軍事設施？布林肯：已警告

延伸閱讀

爆倉 華人海淘貨要等2個月 因為這2原因

爆倉 華人海淘貨要等2個月 因為這2原因
印度批准美光27億美元封測廠投資 傳可拿13億美元獎勵

印度批准美光27億美元封測廠投資 傳可拿13億美元獎勵
美前印太司令：拜登4度說會保衛台灣 夠清晰了

美前印太司令：拜登4度說會保衛台灣 夠清晰了
中國在古巴建軍事設施？美：不是秘密 也不驚訝

中國在古巴建軍事設施？美：不是秘密 也不驚訝

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
年僅21歲的劉憶佳，不幸在德國遇害。(家人提供)

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

2023-06-20 21:44
圖為國務卿布林肯(左)離開北京首都國際機場。右二、三分別為中方接機官員、外交部美大司司長楊濤及美國駐中國大使伯恩斯。(路透)

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

2023-06-18 00:03
華府民眾19日歡慶國定假日「六月節」。(美聯社)

6月19日「六月節」 為何是聯邦國定假？

2023-06-20 05:47

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
認了…網紅指控始亂終棄偷拍性愛片 炎亞綸：我偏差

認了…網紅指控始亂終棄偷拍性愛片 炎亞綸：我偏差