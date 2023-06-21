美智庫：中國多管齊下掌控數據 民主國家須迫切回應

美國胡佛研究所近期發布一份中國數據掌控報告，指出中國利用企業實體運作和各種開放平台持續積累數據，成為操縱數據的霸權。（示意圖／ingimage）

美國胡佛研究所近期發布一份中國數據掌控報告，指出中國利用企業實體運作和各種開放平台持續積累數據，成為操縱數據的霸權，呼籲美國及民主國家須迫切對此威脅做出回應。

美國智庫胡佛研究所（Hoover Institution）22日將於華府舉行實體研討會，針對近期公布的「中國掌控全球數據大戰略」報告進行討論。

此報告廣泛研究中國的文件，指出中國科技公司，已與中國資料儲存和控制系統整合，使全球人口暴露於資料積累和操控的風險之中。

胡佛研究所訪問學者強生（Matthew Johnson）對幾家被納入中國中央數據系統的中企進行個案分析，包括華大基因集團（BGI Group）、藥明生物（Wuxi Biologics）、網路科技公司字節跳動（ByteDance）、無人機製造商大疆科技（DJI ）、和中國深圳道通的美國子公司Autel Robotics。

報告指出，這些商業機構的數據，已被用於幾項用途，像是建構人類基因組資料庫、繪製其他國家經濟和邊境的敏感區域、挖掘電信網絡中的商業機密和情報、操縱網路資訊環境、透過社群媒體 對外國公民進行個人建檔、以及用於鎖定那些批評中國和中企的記者。

報告也提到，中國近年更以國家目標為由，創建新的平台管道，要求企業公開數據；這種手法有別於駭客攻擊和內部威脅等手段，利用「開放資料」達成其目的。

例如，提出電子商務數據共享、發布「人類遺傳資源管理條例實施細則」以建構基因保存平台、支持「區塊鏈和分散式記帳技術」企圖成為國際標準制定者和網絡強權，還有透過電子支付系統創建個人金融訊息資料庫。

此外，物流系統和自駕車 也是其蒐集數據的重要平台，中國的「智能汽車創新發展戰略」表明，自駕車發展將運用國內和海外的創新要素和市場資源，當中包括數據。

報告認為，隨著中國企業在國際擴大業務，他們將日益壯大並獲得國家支持，讓數據轉向中國不斷成長的數據生態系統；中國正採取多管齊下的方式成為數據掌控的霸權、進而更廣泛地達到對國際社會和地緣政治的控制。

報告呼籲，美國和民主國家必須迫切對此威脅做出回應。

報告對美國政府提出幾項建議，包括阻止威脅個人數據安全的商業營運、限定中國相關企業在美國關鍵供應鏈領域的發揮，此外，限制美國企業對從事數據外流和濫用的中企進行投資、以此施壓北京 達成互惠協議。