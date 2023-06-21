杭特拜登逃稅認罪 換取吸毒持槍重罪不起訴

拜登的兒子杭特拜登與檢方達成認罪協議，承認逃漏稅，吸毒持槍則可能緩刑。（美聯社）

拜登總統的次子杭特(Hunter Biden)被控未繳交聯邦所得稅和非法擁有槍枝罪，已經和司法部 達成認罪協議；根據20日公布的協議，杭特‧拜登 以認罪換取檢方不起訴另一件吸毒者持槍的重罪；美聯社報導，認罪將讓杭特‧拜登避開了牢獄之災，但必須遵守協議規定。

杭特‧拜登與家鄉德拉瓦州聯邦檢方達成的這項認罪協議，尚須獲得聯邦法官同意，他真要坐牢的可能性不大；兩名知情人士說，司法部將建議法官在逃漏稅罪名判處杭特‧拜登緩刑24個月，不過最後結果仍將由法官決定。

2年未繳10萬聯邦稅

根據起訴書內容，杭特‧拜登2017年及2018年收入都超過150萬元，兩年都沒有繳10萬元聯邦稅，最高面臨一年有期徒刑。杭特積欠的稅款已經繳清。

另外，2018年10月，杭特知道自己使用毒品不得持槍，卻持有柯爾特眼鏡蛇(Colt Cobra).38特別款手槍長達11天，犯行面臨最高十年有期徒刑，與司法部已達成預審協議(pretrial agreement)。

司法部對現年53歲的杭特逃漏稅及外國生意調查多時，認罪協議等於宣告全案終結。杭特曾坦承，哥哥波‧拜登(Beau Biden)2015年因腦癌病逝之後，自己就深受毒品成癮所苦。

美聯社報導，認罪協議讓杭特‧拜登逃漏稅案得以不必開庭，否則開庭數日甚至數周將占滿媒體版面，向來希望與司法部保持距離的白宮 恐因此大為頭疼。

白宮：支持重建人生

官司纏身的杭特拜登與檢方達成認罪協議，承認逃漏稅，盼藉此減低對他父親拜登總統的負面影響。（美聯社）

白宮表示，拜登夫婦對兒子表示支持，拜登20日在加州一場會議上答覆媒體提問時說：「我以兒子為榮。」

白宮法律顧問辦公室(White House Counsel's Office)發表聲明說，拜登總統與第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)都非常疼愛兒子，會在兒子重新建立人生的同時給予支持。

川普陣營批雙重標準

川粉在車外貼上標語：起訴拜登父子，而非川普。（美聯社）

認罪協議以杭特‧拜登逃漏聯邦所得稅、非法持槍為主，並沒有擴大範圍涉及拜登。前總統川普及共和黨陣營則對此協議抨擊，質疑司法部的立場是否超然、雙重標準。

準備在2024年大選與拜登再次交手的川普，20日在社群網站發文寫道，認罪協議等於讓杭特‧拜登嚴重犯行只是收到「交通罰單」。共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)則以杭特‧拜登案對照即將進入聯邦法院審判的川普「密件門」案指出：「如果你是總統的兒子，就能得到很棒的協議。」