杭特筆電門、吸毒史爭議不斷… 拜登從政50年最大罩門

拜登(左二)正加緊為大選衝刺，次子杭特.拜登（右二）與檢方達成認罪協議，被視為長痛不如短痛的選戰策略之一。（路透）

紐約時報20日報導，拜登總統從政50多年，令他個人最痛心、引發最大政治難題的人，莫過他的次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)；杭特20日同意與檢方就兩項逃稅微罪認罪，一方面代表尚待法官判決，另一方面讓拜登政敵又有瞄準總統遂行攻擊的標靶。

檢方偵辦杭特五年，並未指控總統有任何不法犯罪。杭特快克古柯鹼上癮，一直難以根除，右派緊咬不放，批評這是華府給福利卻被用去遊手好閒之輩的例子。「杭特‧拜登的筆電」這個詞，對總統政敵具有圖騰般的意義，即便杭特2020年送修的那部筆電裡，他們無法說明真找出什麼罪證。

杭特達成認罪協議，與前總統川普 遭控訴危害國安、妨礙司法等37項重罪，相距僅一周，兩案案情雖天差地遠，但免不了被拿來比較。拜登的盟友指杭特的認罪協議適足以證明總統放手，讓最初由川普任命的檢察官去判定如何處理他次子的違法行為，但川普及挺川人士則把這件事，打成選擇性執法的明證。

川普上自己社媒平台寫道，貪腐的拜登司法部「剛為杭特拜登處理掉幾百年的刑責，算只開張『交通罰單』來搪塞這件事」，其他共和黨 人也痛批檢方對杭特是「高高拿起，輕輕放下」。

民主黨顧問布魯克(David Brock)則表示，杭特認罪協議等於駁斥川普掌權以來，向拜登總統及其次子的大量「潑糞抹黑」，杭特不會因共和黨及右派媒體用來詆毀他的莫須有罪名而被起訴。

拜登了解，兒子的認罪協議，對眾院共和黨絕非完事；共和黨自行強勢偵辦，提出更聳動的指控，即便沒佐證，也變成保守派媒體報導的「家常便飯」。

親戚惹出麻煩，讓很多位前總統傷腦筋，在白宮是常見之事；尼克森、卡特、柯林頓、川普都碰過，但就好些方面來看，杭特案變成一種現象的較極端案例，那便是過去總統家人該守的分際，現已消失好長一段時間；杭特替烏克蘭工作，對川普第一次遭彈劾有推波助瀾之效，他的筆電引出多項指控，說社媒推特幫他掩護，他的經商打交道引發國會廣泛的調查。

不管歡不歡迎，杭特在拜登的總統任期一直有存在感，尤其2024年選舉漸漸逼近，更是如此。