「家族貪腐」恐成拜登連任絆腳石 杭特認罪有助降低政治衝擊

拜登總統(左)的民調一直低迷，且飽受次子杭特‧拜登(右)的負面形象困擾。（美聯社）

拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)遭控2017年、2018年逃漏稅，已與司法部達成認罪協議，雖然法律刑責因此降低，卻給2024年尋求連任的拜登帶來更多政治煩惱；華爾街日報分析，共和黨 指控拜登政府執政下，司法系統明顯存有雙重標準，共和黨陣營矢言會繼續追查杭特‧拜登生意交易黑幕，「家族貪腐」將是共和黨在大選中用來抨擊拜登的重要焦點。

涉嫌逃漏稅的2017年至2018年裡，根據傳記描述，杭特‧拜登表面上經營事業收入頗豐，私底下卻因為快克、古柯鹼等毒品成癮而掙扎。根據認罪協議內容，杭特‧拜登只要兩年不再碰毒品，就可以避開與槍枝有關的另一項起訴。

華爾街日報分析，對白宮及拜登競選團隊來說，原本可能在大選期間出現的混亂場面媒體公審，因為杭特‧拜登同意認罪而避開。倘若逃漏稅案進入起訴，鋪天蓋地新聞報導肯定是社會大眾矚目焦點，拜登想要推銷政策也將無法吸引民眾注意；因此對於拜登連任選情來說，杭特‧拜登此時認罪有助降低政治衝擊，與其讓案件拖延到2024年，寧可採取長痛不如短痛策略，現在就把瘡疤掀開。

拜登支持度維持低迷，多項民調顯示連任選舉將是一場硬仗，杭特‧拜登認罪提供共和黨對手更多攻擊拜登家族貪腐的話柄。前總統川普譴責拜登家族貪腐已有數年之久，民主黨則反批川普企圖掩飾自己的爭議事件。

眾院 監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)共和黨籍主席柯默(James Comer)說：「調查拜登總統參與家族生意計謀能夠水落石出之前，我們不會罷手。」

共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，杭特‧拜登逃漏稅案結案後，司法部應該提供更多資料給眾院調查小組，對眾院調查小組來說如虎添翼，司法部將不能再以「調查仍在進行中」為藉口。

川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)則指出，認罪協議偏袒意味濃厚。