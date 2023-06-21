5個QA看杭特案 共和黨續查拜登家族4個不法

拜登正在為連任之路衝刺，次子杭特.拜登與檢方達成認罪協議，被視為長痛不如短痛的選戰策略之一。（美聯社）

美聯社(AP)就拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)未能繳納稅款和非法持槍案，列出以下相關重點：

Ｑ：杭特面臨哪些指控

德拉瓦州聯邦區域法院紀錄顯示，杭特‧拜登涉嫌2017年、2018年漏繳20萬元聯邦所得稅，遭到輕罪起訴。杭特‧拜登另外還面臨非法持槍罪名起訴，同樣也與司法部 達成協議。

Ｑ：認罪協議有何作用

杭特‧拜登認罪之後可以避免出庭受審，逃過牢獄之災，最後刑責為何則由法官決定。消息人士說，對於逃漏稅罪名，司法部將建議法官判處緩刑。非法持槍最高面臨十年有期徒刑，司法部說已跟杭特‧拜登達成預審協議(pretrial agreement)。

Ｑ：接下來的發展為何

認罪協議基本上表示全案結束，除非杭特‧拜登違反協議。通常法官會下令報告定期出庭，確認如實遵守協議，倘若被告沒有出庭，協議便遭撤銷，刑事起訴恢復，杭特‧拜登將面臨坐牢十年下場。

Ｑ：有沒有其他的調查

共和黨 眾議員正在調查杭特‧拜登所有生意交易，包括檢視外國付款明細及杭特‧拜登個人財務狀況。

Ｑ：政治廣泛影響為何

杭特‧拜登認罪前不久，前總統川普才因密件案遭到37項犯罪起訴在邁阿密聯邦法院過堂。共和黨陣營批評拜登政府的司法部淪為政治化。

共和黨籍聯邦眾議員強調將持續調查拜登家族貪腐真相，調查重點包括：

一、拜登可能涉嫌收賄：共和黨花了一年調查拜登家族，卻沒找到權錢交易(pay-to-play scheme)證據。

二、拜登透過次子的商業交易而獲利：共和黨眾議員調查數千筆銀行紀錄卻查無結果。

三、拜登家族在國外進行「權力叫賣」(influence peddling)：到目前為止，共和黨沒能在杭特‧拜登生意與拜登擔任副總統職務之間找出聯結。

四、杭特筆記型電腦還藏有更多內幕：電腦裡的簡訊、電郵以及裸照讓共和黨推測可能有非法活動。