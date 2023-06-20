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美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

布林肯訪中 西方媒體偏重擔憂 中媒報導卻「積極正面」

編譯中心／綜合報導
相較過去，中國媒體對布林肯此次訪問中國的報導增加許多。圖為商場大螢幕上播出習近平與布林肯握手畫面。(Getty Images)
相較過去，中國媒體對布林肯此次訪問中國的報導增加許多。圖為商場大螢幕上播出習近平與布林肯握手畫面。(Getty Images)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）結束中國訪問，並在北京舉行訪中總結記者會。綜觀中國媒體的報導，不僅篇幅較預期的多，而且角度較著重布林肯對美中關係的積極正面，與西方媒體偏重美國對中國言行的擔憂，明顯不同。

綜合中國媒體報導，布林肯在記者會上表示，美中雙方不僅在今天和昨天「恢復了這種溝通」。布林肯19日下午與中國國國家主席習近平在北京人民大會堂結束後，在中國的官方行程便告一段落。晚間他出席由美國駐中國大使館舉行的記者會，據中國媒體報導，這場記者會有多達60餘家中國及外國媒體出席。

綜合澎湃新聞、環球網等中國媒體報導，布林肯在回答美國有線電視新聞網（CNN）記者提問時表示，美中兩國關係正處於「不穩定的時刻」，雙方都認識到需要努力穩定局勢。

布林肯表示，美中的分歧是眾所周知的。雙邊挑戰、全球問題、不同尋常的安全、價值觀、人權問題，雙方做了「很詳盡的討論，提出了這些問題」，這有助於確保雙方對這些差異有清晰的認識。

布林肯表示，他與中共中央外辦主任王毅和國務委員兼外長秦剛進行了「坦誠、實質性和建設性」的討論。而直接接觸和持續的高層溝通，是負責任地管理美中分歧，並確保競爭不會演變成衝突的最佳方式。

布林肯提到，預計未來幾周，中國高級官員將對美國進行更多訪問，美方歡迎中國官員為此進一步訪美，包括邀請秦剛訪問華府。而他（秦剛）同意在「雙方都合適的時間」進行訪問。

布林肯 秦剛 北京

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