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習近平見布林肯 稱雙方取得進展達成共識「這很好」

中美外長會談後 中專家：雙方不是所有問題都對立

記者陳政錄／即時報導
美國國務卿布林肯（左）18日與中國國務委員兼外交部長秦剛在北京釣魚台國賓館會談。（美聯社）
美國國務卿布林肯（左）18日與中國國務委員兼外交部長秦剛在北京釣魚台國賓館會談。（美聯社）

中美外長「布秦會」後，對於中方發布內容，包含五個「雙方同意」，包括同意共同落實兩國元首在峇里島會晤達成的重要共識，還有高層交往、聯合工作組磋商、人文交流等方面。中國學者分析認為，中美「不是所有問題都是對立的」，但也坦言一次會談不可能實現中美關係觸底反彈，雙方可以具體事務性合作切入，一點一滴去推動關係改善。

中國外長秦剛和美國國務卿布林肯18日舉行長時間的會談，據中新社報導，外界關注當天會談達成一些共識，突出體現為五個「雙方同意」，首要的是同意共同落實兩國元首在峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作，同時還包括高層交往、聯合工作組磋商、人文交流等方面。

中國外交學院國際安全研究中心主任凌勝利表示，外界期待此次會談，能將兩國關係往中美元首峇里島會晤共識上回拉。

他說，五個「雙方同意」既有宏觀原則性的，也有具體事務性的，反映出儘管當前中美關係面臨很多困難，但還是有合作的空間，比如在人文交流、增加中美之間客運航班等的安排上。「不是所有問題都是對立的。」

他也表示，一次會談不可能實現中美關係觸底反彈，雙方可以具體的事務性合作為切入點，一點一滴去做，推動中美關係改善。「事雖難，但是中美還是要做。」

中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉提到，「不折不扣」是此次會談中方表達的核心要點。她指出，美方長期以來一直只強調「保持溝通」，但溝通並不是峇里島會晤共識的全部，保持溝通只能維持「最基礎的穩定」。

蘇曉暉認為，只做到溝通，並不是「不折不扣」落實兩國元首峇里會晤的共識，這事實上是美國的障眼法。

中新社報導還列舉，一段時間以來，美方一邊要對話，一邊搞遏制，一邊談合作，一邊捅刀子，例如在台灣問題虛化掏空「一個中國原則」，採切香腸方式實現以台制華圖謀等，「這些都構成了兩國（中美）關係滑向最低谷的原因」。

蘇曉暉接著表示，近期美方意識到，不斷對中國打壓圍堵，在美國國內可能會給自身帶來損害。所以此次會談達成的共識，反映出中美雙方希望穩定兩國關係的共同意願，「當然在下一步過程中，必須要相向而行才能落實」。

秦剛 布林肯 國務卿

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