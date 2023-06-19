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美中亟需重建護欄 布林肯訪中成敗是關鍵

本報記者 羅印冲
解放軍「蘇州號」驅逐艦早前在台灣海峽橫切穿越美國海軍「鍾雲號」驅逐艦前方。（美聯社）
解放軍「蘇州號」驅逐艦早前在台灣海峽橫切穿越美國海軍「鍾雲號」驅逐艦前方。（美聯社）

國務卿布林肯18日終於飛抵北京，此行因「氣球事件」而推遲了整整四個月，他在北京的待遇及言行，都成為國際焦點。

例如布林肯18日上午一抵達北京機場，國際媒體就關注中國派出外交部美大司司長楊濤接機，層級似乎偏低。而他18日除與中國外長秦剛舉行會談、共進工作晚餐外，19日的重頭戲包括與中共外事辦主任王毅會面，至於能否與中國國家主席習近平見上一面，更被視為此行的成敗關鍵。

美國國務卿布林肯(右二)18日在北京釣魚台國賓館與中國外交部長秦剛(左二)舉行會...
美國國務卿布林肯(右二)18日在北京釣魚台國賓館與中國外交部長秦剛(左二)舉行會談，這是近五年來，美國務卿再度訪問北京。(美聯社)

按照中美互動慣例，美國務卿與中國外交部長是對等職務。雙方互訪時，由對等職務者出面舉行正式會談，布林肯與秦剛會談即符合此一慣例。但依往例，美國務卿訪問北京時，通常能會見高一級的官員，甚至是國家主席。

2018年6月14日，川普政府的美國國務卿龐培歐訪問北京，除了與中國時任外長王毅舉行會談，也順利會見了時任中央外事辦主任楊潔篪和國家主席習近平。習是在北京人民大會堂會見龐培歐，由楊潔篪、王毅等陪同會見。

儘管川普時期的美中關係已開始下墜，拜登上任後，並未修正川普的對中政策，甚至以結合盟友等更強硬的手段圍堵北京，在川普時代已經打響的貿易戰背景下，再燒起熊熊的科技戰火，致使美中關係持續探底。

就在布林肯訪中的前夕，解放軍機艦分別在南海和台海攔截美軍，衝擊一觸即發，情勢已然逼得這兩個大國不得不坐下來溝通、重建護欄。

18日布林肯與秦剛會談之際，中國外交部部長助理華春瑩透過推特稱，「如果中美發生意外的軍事衝突，它不會是由中國採取挑釁行動，例如向洛杉磯或加州沿海派遣軍艦和戰機引起；相反，衝突將由接近中國領土的美國軍艦或戰機引發」。由此，北京必然會當面向布林肯強調，在與中方打交道時，相互尊重是基本原則。

但拜登政府在面對美國內部有不得向北京示弱的壓力，美方會如何接招，關係到美中關係能否回到正軌。布林肯19日能否「依往例」與習近平會面，或可視為美中關係前景的一項預告。

北京 布林肯 國務卿

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