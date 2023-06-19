競爭白熱化 40多年美中科技協議恐生變

知情官員透露，美方正在討論是否要讓已實施40多年的「美中科技協議」在今年到期後不再延續。這個決定將大幅牽動美中科技貿易。(路透)

知情官員透露，隨著美中關係降至近年低點，美方正在討論是否要讓已實施40多年的「美中科技協議」(STA)在今年稍後到期後不再延續。這個決定將大幅牽動美中科技貿易。

路透報導，美國與中國1979年建交時，為促進科技領域交流，共同簽署了「美中科技協議」，約每五年更新延續一次，將於今年8月27日到期。

40多年來，這項協議被譽為美中關係的穩定力量，促成雙方在大氣、農業科技，以及物理、化學等基礎等領域的一系列合作，為學術和商業交流的繁榮奠定基礎，象徵這兩個競爭對手能擱置爭議，攜手並進，也協助中國壯大為科技與軍事強國。

不過，美方知情官員透露，華府對北京 竊取美國科學和商業成果的擔憂，引發是否該延續這項協議的質疑聲音，美國政府內部正在評估是否要續簽，討論與中國打交道的利弊得失。

支持續簽「美中科技協議」的人認為，終止協議會扼殺彼此的學術和商業合作，續簽也是美國目前的主流觀點，但愈來愈多官員和國會議員認為，考慮美中之間的競爭，未來在科學和技術方面的合作意義不大。

眾院 「中國問題特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)表示，「延續美中之間的科技協議，只會進一步危害美國的研究和知識產權」，「政府必須終止這個過時的協議」。

中國駐華盛頓大使館表示，中方官員一年前曾與美國接洽討論該協議，稱該協議構成40年「富有成效」的合作基礎。發言人劉鵬宇說，「據我們所知，美方目前仍對協議的續簽進行內部評估」。他也說，雙方可考慮對原協議進行調整。

國務卿 布林肯已抵達北京訪問，是五年來首位訪中的美國國務卿，但外界預期這次訪問不會帶來重大突破。