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福特CEO：美電動車生產落後中國 布塔朱吉：全力發展車用電池 迎擊中國

編譯潘勛／綜合18日電
拜登政府主打綠能產業，以抵稅補貼方式全力推動電動車產業與電池業。圖為福特執行長福特(左)去年9月引導拜登總統參觀底特律車展上的福特電動車。(美聯社)
拜登政府主打綠能產業，以抵稅補貼方式全力推動電動車產業與電池業。圖為福特執行長福特(左)去年9月引導拜登總統參觀底特律車展上的福特電動車。(美聯社)

福特汽車執行長福特(Bill Ford Jr.)表示，美國就與中國競爭生產電動車一事，「尚未準備就緒」，中國電動車業發展得太快，已具規模經濟優勢，可能很快就會把電動車出口到美國；運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)表示，國家必須採取各種步驟，發展電動車用電池，迎擊中國在這方面的科技優勢。

福特：中國電動車就快進口了

「彭博新聞」(Bloomberg News)18日報導，福特接受有線電視新聞網(CNN)專訪指出，中國電動車發展非常快，且已大規模發展，目前已出口到歐洲等地，雖還沒到美國，但遲早會來到；美國必須有所準備，而福特快要準備就緒，「總動員」以資因應。

福特電池廠 由中國寧德支援

福特汽車今年宣布，將投資35億元在密西根州建造電動車電池廠，但新廠將使用中國寧德時代(Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.)的科技來運作，由寧德支援，引發政治爭議。

福特表示，目前所做所為便是授權科技，福特的工程師取得車用電池知識很重要，這樣最後才能自製。

中方還要審核寧德與福特的協議，確保寧德的核心科技不會轉移給美國車廠。知情人士表示，北京雖對這項協議展現中國在電動車電池的高超技能，但很關切美國車業會取得寧德具競爭力的科技優勢。

布塔朱吉目前在日本伊勢志摩，參加七大工業國集團(G7)運輸部長會議，他表示造出提煉關鍵原物料的能力「辦得到」；美國必須在國內、與國際打好關係，取得提煉能力，以便生產電動車的原物料。

布塔朱吉指出，很多電動車用電池組件所用的關鍵材料，在中國的提煉能力已十分集中；美國必須確保自己「準備就緒，採取經濟明智、環保明智、地緣政治穩定的舉措，了解在國家經濟體內，如何取得那些至關重要的元素，它們的重要性只增不減」。

中製車電池 市占率超過一半

BloombergNEF指出，中國在電動車電池的市占率超過一半，還能滿足某些電池原料需求量的九成。這樣的規模經濟優勢，讓美、歐車廠想生產電動車，幾乎無法趕上中方車廠的效率。

中國即將成為世界第二大客車出口國，可能重塑全球自動車業，撼動汽車貿易夥伴、對手的宰制力。中製電動車銷往海外自2020年已成長三倍，2022年已逾250萬輛，挑戰傳統汽車出口國如德國的地位。

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