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搶在拜登競選前… 白宮盼促成11月拜習會

編譯陳曉慈、記者謝守真／綜合報導
圖為2022年在印尼舉行的拜習會。（路透）
圖為2022年在印尼舉行的拜習會。（路透）

政治新聞網站Politico和紐約時報報導，白宮希望國務卿布林肯這次訪問中國，至少是邁向「拜習會」的第一步，撮合中國國家主席習近平和美國總統拜登在11月舊金山亞太經合會(APEC)場邊會談。美國資深官員認為，中方是為了之後與美國財長葉倫對話才接受布林肯訪中，此行不太可能為美中關係帶來太大突破。

鑑於拜登即將展開一連串總統競選活動，拜登政府必須搶在11月前，就美中雙邊議題與北京取得實質進展。

前總統川普任內的白宮國安會中國、台灣與蒙古事務主任、現任華府智庫「戰略與國際研究中心」高級研究員簡以榮(Ivan Kanapathy)說，北京答應布林肯來訪，是為之後與更符合北京優先要務及利益的美國財長葉倫訪中搭橋。

葉倫：與中脫鉤將是災難

葉倫日前才在眾院金融服務委員會中表明，試圖與中國脫鉤，對美國將是災難。

美國官員指稱，布林肯此行議程包括台海局勢、遭北京當局拘留的美國公民，以及北京在俄烏戰爭中的親俄立場。國務院亞太助卿康達14日就已坦言，布林肯這次不太可能使美中關係有所突破或改變。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯分析，布林肯此行只能說是中美願意結束前段時間的「僵冷」狀態，繼續推進高層互動。至於更高層級的溝通，吳心伯 析，布林肯此次訪問是想與中方確認雙方高層交往的「路線圖」和「時間表」。

中學者：美中經貿或陸續恢復

針對美中關係前景，澎湃新聞引述吳心伯預期表示，未來一段時間，中美在經貿、氣候領域的對話或將陸續恢復。美商務部長雷蒙多、財長葉倫、氣候變遷總統特使柯瑞等人隨後可能相繼訪問中，中美兩軍也可望恢復一至二個工作層面的溝通對話機制。

美方現在著眼的還是11月在舊金山舉行的APEC峰會，是比較急切的一方，「從現在到111月，所剩時間不多，特別是如果中國領導人要去，需提前很長時間準備」。

同時，隨著明年美國大選越來越近，中美兩國關係改善的窗口期正在縮短，吳心伯說，因為美國的大選年，整體對中氣氛將更加收緊。

針對美中關係前景，澎湃新聞引述吳心伯預期表示，未來一段時間，中美在經貿、氣候領域的對話或將陸續恢復。美商務部長雷蒙多、財長葉倫、氣候變遷總統特使柯瑞等人隨後可能相繼訪問大陸，中美兩軍也可望恢復一至二個工作層面的溝通對話機制。

推進高層互動 並非破冰

但吳心伯也坦言，布林肯此行稱不上是「破冰」，實際上只是回到了去年11月中美元首在峇厘島會晤期間達成的「推進兩國高層交往」的共識。 

就吳心伯看來，布林肯此訪只能說是中美願意結束前段時間的「僵冷」狀態，繼續推進高層互動；至於這次訪問結果如何，仍需觀察接下來的雙邊互動才能做判斷。

布林肯 葉倫 北京

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