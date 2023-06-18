只派司長接機 布林肯訪中 北京冷臉以待

圖為國務卿布林肯(左)離開北京首都國際機場。右二、三分別為中方接機官員、外交部美大司司長楊濤及美國駐中國大使伯恩斯。(路透)

拜登 盼與習近平舉行高峰會

在延宕數月後，國務卿布林肯 終於在當地時間18日早上抵達北京，開始兩天的訪中行程，但年初中方偵察氣球 事件導致兩國關係惡化的氣氛仍揮之不散；拜登總統17日表示，氣球事件應非中方蓄意，所以這更讓北京感到尷尬；他也表示，希望在未來數月內與中國國家主席習近平晤談兩國如何相處；外界認為北京將冷淡對待布林肯，布林肯自己也不期待此行能有重大突破。

布林肯18日早上抵達北京首都國際機場時，中國外交部未派副外長，而是僅派出美大司司長楊濤前往接機，似有故意冷淡之意。布林肯則在與楊濤和美國駐中國大使伯恩斯稍微寒暄後，即大踏步離開。

布林肯盼建立兩國溝通管道

路透報導，布林肯18、19兩日的行程中，預計將會見中國外交部長秦剛、中國外交最高主事人王毅，可能還見到習近平。他此行主要任務，在建立美中公開且常設的溝通管道，確保兩國的戰略競爭，不致於惡化到以兵戎相見。

布林肯此行備受全球其他國家矚目，兩大超強之間任何緊張升級，都可能影響到全世界，由金融市場、貿易管道、貿易行為到全球供應鏈，莫不如此。

國務卿布林肯18日抵達北京，在兩天的訪問行程中，預計將會見中方高層官員。外界認為北京將冷淡對待布林肯，他自己也不期待此行能有重大突破。圖為他走下飛機舷梯。(Getty Images)

拜登指氣球非蓄意「中更尷尬」

福斯新聞網(Fox News)報導，拜登17日談到導致兩國關係惡化至此的中國偵察氣球事件，他表示，中國有些難題而無法講得理直氣壯，但跟美國無關；他認為氣球引發的事件之一，跟氣球被擊落關係不大，中方高層不曉得氣球跑到哪兒、氣球上有什麼、整件事是怎麼搞的，「整件事讓中方尷尬程度，更甚於存心故意」。

拜登到費城展開2024年連任競選首次造勢，談到自己對氣球事件的感想，他並表示，希望未來幾個月能再跟習近平會面，談談兩國理所當然的歧見，另外談談相處之道。

共和黨怒批拜登替中方緩頰

對於拜登替氣球入侵美國領空一事找緩頰之說，共和黨表示憤怒；共和黨聯邦眾議員勞樂(Mike Lawler，紐約州)表示，不知拜登怎能面不改色地那麼說。他認為「氣球事件不僅是蓄意的，還危及美國國家安全，中國是我國最大地緣政治敵人」。

氣球事件讓布林肯的北京行推遲四個月，此後華府一直表示有意重排布林肯的行程，但一再遭到北京拒絕。白宮表示，希望布林肯此行至少邁出第一步，最終促成拜登及習近平的峰會。

美淡化訪中 不期待重大突破

官方表示，布林肯此行將討論的還有台海緊張、美國公民在中國遭遇「司法不公」、中國就俄烏戰爭站在俄方那一邊等問題。亞太事務助卿康達(Daniel Kritenbrink)14日便淡化外界對布林肯訪中的期望，表示美方不期待有重大突破。

中方官員安排布林肯會談時，重申中國是美國壓迫、圍堵政策的受害方的說詞。中國外長秦剛14日與布林肯電話交談指出，美國應停止干涉中國內政，也不能打著兩國競爭名義，損傷中國主權安全及發展利益；布林肯以一句話總結當天兩人的交談，稱焦點在避免「誤算及衝突」。

北京當局並未降低滿意火藥味的說詞。中國外交部發言人汪文斌16日談及布林肯行程時指出，美國想與中國成功對話，必須美方不要幻想從實力地位出發和中國打交道。