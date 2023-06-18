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海峽論壇提最新對台政策 王滬寧：建設兩岸融合示範區

特派記者廖士鋒／廈門報導
中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧(右)17日上午在廈門會見國民黨副主席夏立言(左)一行。(特派記者廖士鋒／攝影)
中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧(右)17日上午在廈門會見國民黨副主席夏立言(左)一行。(特派記者廖士鋒／攝影)

海峽論壇大會17日登場，中共中央政治局常委、中國全國政協主席王滬寧致詞強調，「台獨同台海和平水火不容」，重申只有堅持九二共識、反對台獨，台海才能恢復風平浪靜。而他在稍早與國民黨副主席夏立言的會見中，他則以「家和萬事興」形容，兩岸關係搞好，符合兩岸同胞、全體中華兒女的共同利益。

王滬寧在論壇大會致詞時先宣讀中共總書記習近平賀信。習近平提到，大陸將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。王滬寧接著致詞指出「兩岸交流合作順應歷史大勢，交流、開放、融合終將戰勝隔閡、封閉、撕裂」。

王批台獨 致台灣兵凶戰危

王滬寧致詞時批評「台獨」，稱近年來台獨分子加緊勾結外部勢力，謀獨挑釁、破壞兩岸和平發展，製造兩岸對立，導致台海緊張，其所作所為損害台灣利益，把台灣推向兵凶戰危。他並表態「堅決反對倚外謀獨、對抗衝突的邪路」。

他說，「台獨同台海和平水火不容，維護台海和平穩定，必須堅決反對台獨分裂勢力和外部勢力干涉，只有堅持九二共識、反對台獨，台海才能恢復風平浪靜，兩岸關係才能回到和平發展正確軌道」。

大會前王滬寧與國民黨副主席夏立言會見，王滬寧說海峽論壇堅持辦下來，說明兩岸交流合作大勢不可阻擋。據官方央視新聞消息，王滬寧當天下午前往台企考察、探望廈門大學的台生，並到碼頭考察「小三通」，期間與候船的民眾交流。

台陸委會籲停止軍事威脅

台灣陸委會表示，中共長期以來企圖透過交流統戰平台，宣傳根本不符台灣民意期待、矮化台灣的政治、統戰主張，毫無意義、也是徒勞無功。如果陸方真心希望促進兩岸交流合作，應多思考真正有助兩岸人民互動交流的良善舉措，並停止日復一日對台的軍事威嚇，盡早解除對兩岸交流之政治障礙與限制。

中共 夏立言 國民黨

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