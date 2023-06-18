訪中前夕 布林肯與日韓外長談話 重申防衛承諾

國務卿布林肯(左)17日分別與日本外務大臣林芳正(中)、南韓外長朴振(右)談話，在訪問北京前夕重申「三方持續合作」的重要性。圖為三人去年在印尼出席G20會議。(美聯社)

國務卿布林肯 (Antony Blinken)17日分別與南韓 和日本 外交部長談話，並在訪問北京前夕重申「三方持續合作」的重要性。

國務院發言人米勒(Matthew Miller)透過聲明指出，布林肯再度向南韓外交部長朴振(Park Jin)重申美國對防衛南韓的「堅定承諾」。

米勒表示，「國務卿和(南韓)外交部長譴責北韓持續非法發射彈道飛彈，並指出中國需要利用其影響力，鼓勵平壤進行認真且持續的外交」。

南韓外交部說，美國國務卿布林肯表示，他支持南韓努力發展「健康與成熟的」對中關係。布林肯還對朴振表示，他將同南韓方面及時共享訪中成果。

南韓外交部表示，雙方討論的話題包括韓美關係、韓中關係、美中關係、朝鮮半島局勢以及其他議題。布林肯與朴振強烈譴責北韓的不斷挑釁，並一致認為，美國與南韓和日本應該繼續敦促中國就去核問題在聯合國安理會發揮一個建設性的作用。聲明沒有進一步說明細節。

布林肯也向日本外務大臣林芳正(Yoshimasa Hayashi)重申對其防衛的「堅定承諾」，並「譴責北韓持續向日本海非法發射彈道飛彈」。

美、日、韓三國在15日發布聯合聲明，譴責北韓發射兩枚短程彈道飛彈。此前不久，平壤揚言對進行中的美韓聯合軍事演習做出「勢在必行」的回應。

三方聲明反映出日本和南韓之間的關係日益緩和，這正是拜登政府在該區域緊張局勢和中國影響力日益增強情況下的主要外交目標。

布林肯將於18日至19日重啟年初因中國偵察氣球事件而延後的訪中之行。這是他首度以國務卿身分訪問中國，也是睽違近五年後，美國高階外交官首次訪中。

此前國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)、日本國家安全保障局長秋葉剛男、南韓國家安保室室長趙太庸在布林肯訪問中國前夕，於15日在東京舉行會談。三方就朝鮮問題、區域安全局勢和韓美日合作方案做磋商。