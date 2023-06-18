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遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

不滿布林肯訪中 共和黨砲火四射 揚言發傳票

編譯盧炯燊／綜合17日電
國務卿布林肯訪問北京，讓部分主張對中政策強硬的共和黨國會議員不滿，他們表示將發傳票給布林肯，要他到國會作證。圖為布林肯今年5月16日在國會參院作證。(美聯社)
國務卿布林肯訪問北京，讓部分主張對中政策強硬的共和黨國會議員不滿，他們表示將發傳票給布林肯，要他到國會作證。圖為布林肯今年5月16日在國會參院作證。(美聯社)

國務卿布林肯北京之行遭到部分國會共和黨人猛烈抨擊，甚至說成是破壞國家安全，因此威脅要傳他到國會作證。

這些鷹派共和黨議員向來要求對中國採取強硬態度，實行軍事優先的策略，而布林肯到中國只是為了緩和外交關係，有破壞國家安全之虞。

其中來自德州的聯邦眾議員兼眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)更威脅，如果布林肯在17日(即登機前往北京)之前，未能詳細說明對中國的報復行動清單以及何時實施的話，他會發傳票要他到委員會作證。

麥考爾是試圖透過要求檢視國務院的競爭性行動時間表，來證明國務院故意放慢懲罰中國的步伐。這些文件會顯示國務院在宣布制裁或出口管制等措施後，需要多久時間才能執行。不過在麥考爾設定的截止期限前，國務院並沒有提交有關文件及清單。

眾院共和黨第四號人物、紐約州聯邦眾議員史提法尼克(Elise Stefanik)也發聲明，指責布林肯此行是「拜登政府在全球舞台上的軟弱行動，繼續替中共壯膽」，將使中共「繼續顛覆美國主權成為合法化」。

從共和黨人的不滿可以了解到，這是兩黨黨爭的延續，同時也反映出兩黨在應對中國崛起所採取的不同方式，甚至影響將來軍費開支的爭論。

共和黨人指責拜登政府對中國的挑釁反應魯莽，例如對中國偵察氣球的初期反應，又認為加強與台灣的軍事連繫，比尋求與北京外交解凍更重要。

但民主黨人強調與中國保持接觸至關重要，民主黨籍的參院外交關係委員會主席梅南德茲(Robert Menendez)表示，希望布林肯透過此行，「可以建立某種程度的溝通，特別是在防務方面，這樣就可以化解與北京的衝突」。

布林肯 共和黨 國務院

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