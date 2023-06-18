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中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

布林肯訪北京 阻芬太尼走私危機 將盼中合作解決

編譯潘勛／綜合17日電
國務卿布林肯訪問北京，預計將尋求中國會作，遏止類鴉片類合成品芬太尼走私。圖為美國海關及邊境保護局在芝加哥歐海爾機場查獲的袋裝芬太尼。(路透)
國務卿布林肯訪問北京，預計將尋求中國會作，遏止類鴉片類合成品芬太尼走私。圖為美國海關及邊境保護局在芝加哥歐海爾機場查獲的袋裝芬太尼。(路透)

國務卿布林肯前往北京，外界預期他會尋求中國合作，遏止類鴉片合成品芬太尼(fentanyl)走私導致的危機，旨在除掉兩國關係紛爭的麻煩之一；此外，共和黨國會議員也央求布林肯要竭盡所能，拯救在中國被判處死刑的美國人犯，布林肯表示，他個人會談及在中國「被錯誤羈押」的美國人案件。

華爾街日報(WSJ)17日報導，布林肯就任國務卿以來首度訪中，18、19兩日將會晤中方官員，可能見到中國國家主席習近平；美國努力想打破僵局，讓美中兩國就麻醉品及氣候變遷等領域恢復合作，布林肯此行也屬其中之一。

布林肯的助理們表示，芬太尼貿易是美中關係最重要事務之一，布林肯與中國官員會商時，會以芬太尼為一大重點。

國務院發言人米勒(Matthew Miller)表示，芬太尼很重要，會直接提及，若是在此行無法達成突破，未來還將就此問題取得進展。

芬太尼是強力毒品，微少劑量就可能致死；聯邦疾病防治中心(CDC)指出，在它助長下，過去兩年美國傳出10萬多起濫用毒品致死案件。

美國執法官員指中方公司把用以生產芬太尼的化學原料輸出到墨西哥等地，毒梟、毒幫再加工製成芬太尼，走私進入美國。

聯邦眾議員特羅(David Trone)表示，但中方不接受美國的提案，不想要求中方化學公司要更加了解客戶、更明確標示芬太尼前導物質的出貨、與美國緝毒單位合作。

中方官員表示，芬太尼的原料是尋常化學品，經由正常貿易銷售，是美國人自己愛吸食鴉片類藥物才出毛病。

此外，哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、聯邦眾議員克勞德(Michael Cloud)都央求布林肯要設法搭救名列中國死刑犯名單的德州商人斯威登(Mark Swidan)；斯威登自2012年便被關在中國監獄，美方指稱他被控罪名實在太過分。

自1992年以來就被中國關押的Mark Swidan。(取自推特)
自1992年以來就被中國關押的Mark Swidan。(取自推特)

克魯茲及克勞德15日致函布林肯表示，他的中國行可能是終結斯威登遭逢司法不公的最後機會。布林肯表示，他會提及在中國錯誤遭羈押美國人的案件，但並未直指斯威登之名。

斯威登被控走私毒品，但他否認一切罪名；國務院認為他錯誤被關，另關切他在獄中的健康。

布林肯 毒品 國務院

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