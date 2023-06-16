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領國防補助卻設孔子學院被關切 阿爾弗雷德大學宣布關閉

中央社／華盛頓16日專電

位於美國紐約的阿爾弗雷德大學設有孔子學院，卻領取五角大廈補助款，進行敏感極音速武器研究計畫，遭到國會關切。校方日前宣布，月底前將關閉孔子學院。

眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）5月底致函美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）及阿爾弗雷德大學（Alfred University）校長朱潘（Mark Zupan），關切該校設有孔子學院，卻承接國防部5年1350萬美元的敏感極音速武器研究計畫。

美國2021財政年度國防授權法（NDAA）禁止國防部於今年10月1日起，提供資金給設有孔子學院的高等教育機構。蓋拉格指出，由於此禁令，截至去年6月，已經有逾百所美國大專院校關閉孔子學院。

蓋拉格當時在信中表示，除非阿爾弗雷德大學關閉孔子學院或申請政府豁免，該補助研究計畫即將違法。

阿爾弗雷德大學律師費雪（Robert Fisher）近日回信給蓋拉格。根據福斯數位新聞（Fox News Digital）取得的信函副本，費雪告訴蓋拉格，阿爾弗雷德大學決定在6月30日前關閉孔子學院。

費雪指出，阿爾弗雷德大學非常嚴肅看待保護智慧財產權及不當技術出口的議題，該校雖未從事機密研究，但長年與商務部與美國聯邦調查局（FBI）合作，強化出口管制政策與程序。

蓋拉格透過新聞稿表示，他很高興看到阿爾弗雷德大學做對的事，關閉孔子學院。

蓋拉格說，孔子學院只是中共工具箱內眾多工具之一，北京會使用研究夥伴關係、人才計畫及其他倡議，來取得有助人民解放軍進展的敏感研究與技術。

他承諾，美國國會會持續探究事實，確保美國納稅人的錢不會被拿來資助能被中共利用的研究夥伴關係上。

根據美國非營利全國學者聯合會（National Association of Scholars）統計，在美國行政、立法部門近年聯手管制下，截至今年3月22日，全美共有108間孔子學院關閉或關閉中，目前僅剩13間。

國防部 中共 北京

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