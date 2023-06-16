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布林肯將訪中 白宮國安顧問淡化外交突破可能性

中央社／東京16日綜合外電報導
白宮國家安全顧問蘇利文。 （路透）
白宮國家安全顧問蘇利文。 （路透）

白宮國家安全顧問蘇利文今天淡化國務卿布林肯下周訪問中國出現外交突破的可能性。反之他表示，美國期待印度總理莫迪下週訪問華府的行程，會是雙邊關係「重大轉變時刻」。

路透報導，布林肯（Antony Blinken）將在18和19日訪問北京，莫迪（Narendra Modi）則將於22日抵達華府。美國總統拜登已將深化與印度關係作為他遏制中國勢力擴張的基石，拜登政府也希望，與俄羅斯仍保持一定程度安全與經濟關係的印度，能購買美國軍用無人機。

蘇利文（Jake Sullivan）在東京的一場新聞簡報會上表示：「布林肯國務卿的中國行將是重要事件，但就美國外交政策而言，這恐怕不是下週最重要的事件。」

他還指出，布林肯訪中目的之一是處理情勢升溫，以確保世界前兩大軍事強權不會「突然捲入衝突」。他說：「激烈競爭需要搭配活躍外交。」

布林肯這趟訪問北京，將是拜登2021年1月上台後美國首度有高層官員訪中。布林肯今年2月延後中國行，因當時有一顆疑似中國間諜氣球飛越美國領空。

蘇利文昨天來到東京，與日本國家安全保障局局長秋葉剛男及南韓國家安保室室長趙太庸召開三方國家安全顧問會議。他今天則與秋葉剛男及菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）召開美日菲三方首度防務合作會議。

布林肯 拜登 印度

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