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參院情報委員會主席：AI規範化 中國領先歐美

記者顏伶如／綜合報導
參院情報委員會主席華納指中國對於人工智慧的規範，已領先歐洲和美國。（美聯社）
參院情報委員會主席華納指中國對於人工智慧的規範，已領先歐洲和美國。（美聯社）

參院情報委員會主席、民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)15日提出警告說，世界各國政府爭相為人工智慧(AI)建立規範之際，中國步伐正在領先。

POLITICO新聞網站在倫敦舉行的全球科技峰會(Global Tech Summit)裡，華納透過視訊接受提問時說：「許多人都認為，我們目前處於一場龐大的科技競爭當中，特別是跟中國，鞏固國家安全代表著必須贏得關於人工智慧的這場戰役。」

華納說，中國對於規範人工智慧已經做出許多行動，「對於建立明確的立法，他們其實已經走得比歐洲還要前面」。他表示，中國對美國形成棘手的科技挑戰，因為中國規模龐大，不管是數據或電腦實力方面，「在這個領域也是居於領先地位的競爭者」。

共和黨德州參議員克魯茲(Ted Cruz)15日也在這場會議上發表演說指出，北京在人工智慧的研發與規範都已經非常先進，如果中國在人工智慧科技範疇領先全世界，不但從國防角度來看美國面臨嚴重危險，從經濟角度來看也一樣。

華納發言時說，令人憂心的是，中國政府可能利用人工智慧破壞、蒙蔽世界局勢平衡或散布不實訊息。他表示，如何規範發展日新月異的人工智慧，北京早就比美國與歐盟起步更早。他說：「在這場對人工智慧設法管控的遊戲當中，中國國內推出措施已經遙遙領先。」

中國已經建立法規，限制深偽(deepfakes)電腦合成技術影像散布。今年4月，主管網路的中國政府機關則提議規範OpenAI組織推出的聊天機器人ChatGPT。

華納表示，海外其他國家對於規範人工智慧的行動，證明了華府必須要有動作，立法趕不上科技發展的落差更讓許多國會議員想起了過去幾次實例的教訓。

人工智慧 北京 參議員

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