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與中國關係成「毒藥」 中企新設總部出走海外

編譯盧炯燊／綜合15日電
美中關係不穩，不少企業默默與中國區隔，即使如中國企業字節跳動或拼多多，都把總部設在國外，也搶攻海外市場。圖為拼多多在美國的應用程式TEMU。（路透）
美中關係不穩，不少企業默默與中國區隔，即使如中國企業字節跳動或拼多多，都把總部設在國外，也搶攻海外市場。圖為拼多多在美國的應用程式TEMU。（路透）

隨著美中緊張關係愈來愈不穩定，凡與中國有關者都遭到「毒化」，使得不少外資離開中國，就連中國一些企業也採取措施，與自己國家保持距離。

紐約時報報導，這些中國公司為了主攻美國及其他國家的市場，在境外設立了新的工廠和總部，甚至在公司官網刪除了任何提及「中國」的字眼。它們把在中國的業務與全球業務之間築起隔離牆，目的是避免遭到新的限制或其他風險的最佳方式。

例如字節跳動將旗下TikTok 的總部設在新加坡、電商拼多多PDD Holdings總部從中國遷至愛爾蘭，其海外版Temu則把總部設在波士頓；晶科能源(JinkoSolar)是太陽能組件製造巨頭，產量占全球十分之一，它亦己建立了一條完全脫離中國的供應鏈，為美國製造商品。

就算是風險投資公司也是如此，總部在矽谷的紅杉資本(Sequoia Capital)上周宣布將全球業務分拆分為美國、中國及印度三個實體。

有分析師指出，與中國保持距離雖是理由之一，但有些外國公司其實還有更實際的擔憂，例如需要減少人力與運輸成本，降低關稅等，也有美國買家減少購買中國貨以避免聲譽受損而不得不離開中國。

對於中國企業來說，「出走」也非新鮮事。中國政府在世紀之交發起「走出去」政策，鼓勵國有企業到海外投資以獲得海外市場、自然資源及技術。

在美國前總統川普發動、現任總統拜登繼續維持對中國商品徵收關稅的政策，目的鼓勵製造業從中國轉到其他國家，例如越南、柬埔寨和墨西哥等國，而新冠疫情加速了這個趨勢。

不少跨國公司採用「中國加一個」模式，以防中國供應中斷的情況下，可從在另一個國家獲得貨源，中國的公司也在效仿這種做法。

美國天普大學(Temple University)政治科學系助理教授薛英月(Roselyn Hsueh)認為，這些公司採取離岸政策，將製造或總部轉移到第三國絕對是一種合理的策略。

投資 關稅 拜登

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