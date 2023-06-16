刺激經濟復甦 北京擬大筆投資基建鼓勵買房

中國利用降息、提供紓困等手段刺激經濟，並鼓勵民眾買房以擴大內需。（美聯社）

華爾街 日報報導，中國經濟持續疲軟不振，當局擬大筆投資 基建並鼓勵買房，以刺激經濟復甦。

人民銀行本周已數度降息，15日又調降主要利率，這是去年8月以來首度調降，足見北京 體認，眾所企盼的後新冠經濟復甦力道盡失，急待提振。

經濟低迷，對已受美國及盟邦聯手斷供晶片挑戰的北京，不啻火上加油，更糟的是，許多在中國的跨國企業，紛紛考慮是否出走，以因應中國與西方貿易戰造成的供應鏈失序。

不少經濟學家懷疑，北京想出的這兩大招，是否足以提振信心，阻攔經濟繼續下滑。投資基礎建設的老招式，顯示北京官員不改舉債投資大型公共建設的舊習，而不敢採行更艱難的政策--提升家戶收入，促進民間消費。

中國首季經濟雖有4.5%的成長率，第二季卻陷入出口不振、房市下跌、青年高失業率等艱困局面。在企業與消費者都缺乏舉債意願的情況下，政府花錢建設、鼓勵房市交易的刺激經濟策略能否奏效，有些經濟學家存疑。

穆迪分析公司資深中國經濟學家卡翠娜‧艾爾(Katrina Ell)說，從當下情況看，「很難讓人對中國經濟表示樂觀。」

華爾街日報說，北京考慮發行1兆元(1400億美元)特別公債，幫助已債務累累的地方政府，進而提振企業界的信心。這筆經費專門用來支付基礎建設，促進經濟成長，間接幫地方政府償還舊債。

為了刺激房市，北京也在考慮取消不准在小城市購買第二間屋的限制。許多城市禁止人民擁有超過一間房子，目的是打壓炒房。

知情人士說，這兩大刺激經濟復甦政策，可能在幾天內公布。

中國經濟欲振乏力，顯示全球經濟在高通膨、高利率和俄烏戰爭等多重壓力下，持續疲弱。