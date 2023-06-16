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傳輸軟體又見漏洞 美多個聯邦政府機構遭駭

記者顏伶如／綜合報導
駭客利用檔案傳輸軟體的漏洞，駭進聯邦政府數個機構，聯調局正在調查攻擊的規模。（Getty Images)
駭客利用檔案傳輸軟體的漏洞，駭進聯邦政府數個機構，聯調局正在調查攻擊的規模。（Getty Images)

國土安全部轄下網路安全和基礎設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA)15日指出，俄羅斯網路犯罪份子發動的全球網路攻擊，從一款普遍使用的電腦軟體找到安全弱點後趁虛而入，導致多個美國聯邦政府機關系統遭駭，也有數百家企業或團體受影響。

有線電視新聞網(CNN)率先報導，網路安全和基礎設施安全局執行助理主任高德斯坦(Eric Goldstein)在聲明中表示，目前正為多個聯邦機關提供支援，這些機構使用的檔案傳輸軟體MOVEit都遭到駭客入侵。高德斯坦表示：「我們採取緊急行動，設法了解受到影響的程度，確保予以即時補救。」許多企業及政府機構用來傳輸數據檔案的MOVEit，是美國公司Progress Software旗下軟體產品。

數百企業團體受影響

網路安全和基礎設施安全局資深官員15日稍晚則對媒體表示，根據私人網路資安業者估計，這次除了美國政府機關遭駭之外，美國企業與組織累計約有數百家受害。

先前幾次企業遭駭事件中，電腦駭客透過勒索軟體Clop要求數百萬元贖金。資深官員在新聞背景簡報中對媒體表示，遭駭的聯邦政府機關並未收到勒索要求。

Progress Software表示，已經在MOVEit軟體程式裡找到第二個可能遭駭的弱點，目前正全力解決中。

駭客利用檔案傳輸軟體的漏洞，駭進聯邦政府數個機構，也有數百家企業或團體受影響。（...
駭客利用檔案傳輸軟體的漏洞，駭進聯邦政府數個機構，也有數百家企業或團體受影響。（Getty Images)

能源部2單位也受害

CNN報導，能源部發言人證實，能源部是這波持續擴大的全球駭客事件裡的受害聯邦機構之一，並已通報國會；能源部有兩個單位的資料受到影響，第一時間已經立即採取措施以降低衝擊。

網路安全和基礎設施安全局局長伊斯特利(Jen Easterly)對媒體表示，聯邦政府文職機構並未在這波駭客事件中受到重大影響。伊斯特利表示，駭客基本上是以隨機式手段展開攻擊，透過軟體弱點侵入政府系統。

MOVEit緊急搶修

今年5月底開始，MOVEit軟體程式的一處安全漏洞遭到駭客大舉入侵。對於又有新的弱點被發現，Progress Software表示，已經聯繫客戶如何採取鞏固安全的步驟，MOVEit Cloud雲端服務暫時下線，等待問題搶修完成。

國務院、運輸安全局(Transportation Security Administration，TSA)15日均表示，沒有受到這波駭客事件的影響。

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