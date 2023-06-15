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希望避免核子危機 紐時曝美國尋求跟伊朗達成非正式協議

編譯周辰陽／即時報導
根據美國、伊朗與以色列等三國官員說法，拜登政府跟伊朗一直在默默地協商，以限制德黑蘭的核子計畫與釋放囚禁中的美國人。資料照片。（路透）
根據美國、伊朗與以色列等三國官員說法，拜登政府跟伊朗一直在默默地協商，以限制德黑蘭的核子計畫與釋放囚禁中的美國人。資料照片。（路透）

紐約時報14日報導，根據美國、伊朗與以色列等三國官員說法，拜登政府跟伊朗一直在默默地協商，以限制德黑蘭的核子計畫與釋放囚禁中的美國人。

這是華府為減輕雙方緊張局勢與降低軍事對抗風險所採取更大行動的一環，目的是達成部分伊朗官員稱為「政治停火」的非正式與不成文協議，將爭取防止長期敵對關係進一步升級。

隨著伊朗累積接近核彈級純度的高濃縮鈾庫存、向俄羅斯供應用在烏克蘭的無人機與殘忍打壓國內政治抗議，美伊關係已經變得更加令各界擔憂。三名以國高層官員、一位伊朗官員與一位美國官員證實了雙方談判的大致輪廓。據悉，除了稱贏得囚犯釋放為緊急優先事項，美國官員不會詳盡討論此事的努力。

報導指出，伊朗將按照2名以國官員稱為「迫在眉睫」的新協議，同意不會將鈾濃縮至超過目前為60%純度的生產等級。這接近製造核武所需的90%純度，但不會超過此一美方警告嚴厲將強行啟動嚴厲制裁的水平。

伊朗官員表示，德黑蘭當局也將停止美國在敘利亞跟伊拉克的承包商受到他們在該區域代理人的致命攻擊，擴大跟國際核子監察員的合作，並避免銷售彈道飛彈給俄羅斯。

作為回報，伊朗會期望華府避免收緊已經扼殺該國經濟的制裁，不會像最近一次在4月份做的那樣，扣押運載石油的外籍油輪。同時，也不會為了伊朗的核子活動，而在聯合國或國際原子能總署尋求針對德黑蘭的新懲罰性決議。

伊朗 俄羅斯 華府

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