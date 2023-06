希望避免核子危機 紐時曝美國尋求跟伊朗達成非正式協議

紐約時報14日報導,根據美國、伊朗 與以色列等三國官員說法,拜登政府跟伊朗一直在默默地協商,以限制德黑蘭的核子計畫與釋放囚禁中的美國人。

這是華府 為減輕雙方緊張局勢與降低軍事對抗風險所採取更大行動的一環,目的是達成部分伊朗官員稱為「政治停火」的非正式與不成文協議,將爭取防止長期敵對關係進一步升級。

I’ve been telling everyone “Watch this space” for many weeks. QED:

Hoping to Avert Nuclear Crisis, U.S. Seeks Informal Agreement With Iran - The New York Times https://t.co/iSx9bthBua