42%執行長認為AI在5到10年摧毀人類 學者：驚心的預測

逾四成企業主管認為，AI可能在5到10年內摧毀人類。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)引述意見調查說，42%出席耶魯執行長峰會的企業主管受訪認為， 人工智慧(AI )可能在5到10年內摧毀人類。耶魯大學 管理學教授索能費爾德(Jeffrey Sonnenfeld)指出，這是「相當黯淡、令人驚心」的前景預測。

索能費爾德主管的執行長領導力研究所舉行線上論壇時，對119名跨行業執行長進行意見調查，包括沃爾瑪執行長董明倫(Doug McMillion)、可口可樂 的昆西(James Quincy)，以及IT業的Xerox和Zoom，和製藥、媒體及製造業的領導人。

企業主管對AI可能對人類文明構成的威脅，意見呈現兩極。34%說AI可能10年後摧毀人類，8%認為，這件事五年後就可能發生；不過，58%認為絕對不會，因此不用擔心。

可是，回答另一問題時，42%執行長說，AI可能釀成人類災禍的說法太過誇張，而58%認為並不誇張。

僅幾周前，數十名AI業領導人、學者和名人聯名警告世人，AI可能導致人類滅絕。OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)、AI教父席爾頓(Geoffrey Hinton)、谷歌和微軟等科技巨擘的主管等同聲呼籲世人，趕緊採取防範措施，以免為時已晚。他們認為，要把此事當做和流行病疫以及核戰同等級的國際最優先事務處理。

席爾頓5月接受CNN訪問時說，他突然領會到，「這些東西正在變得比我們還聰明，我想當吹哨人，警告大家，應該深深擔心，如何防止AI控制我們」。

他說，如果AI變得比人類聰明許多，它會很擅長於操弄，包括「繞過我們加諸它的諸多限制」。

耶魯調查的執行長大致同意，AI有很多好處，僅13%說AI可能對人類帶來的好處被過度吹噓，87%說沒有吹噓。

他們認為AI將對三大領域造成最大的衝擊：健康照護(48%)、個人服務/資訊科技(35%)和媒體/數位(11%)。有燃眉之急的衝擊則在假訊息和就業市場兩大領域。

索能費爾德說，目前各界菁英對AI的看法大致分成五派：天真派、樂觀派、利潤掛帥派、警告派和限制派，五派都自以為是，交互指責，而鮮有共識，則因業者本身都還在釐清AI的風險與利益。