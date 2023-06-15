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搶AI市場 亞馬遜網路服務擬使用超微超級晶片

編譯徐薏茹／綜合14日電
亞馬遜雲端擬使用AMD新型AI超級晶片MI300X，圖為AMD執行長蘇姿丰13日在舊金山舉行的記者會上介紹這一晶片。(路透)
亞馬遜雲端擬使用AMD新型AI超級晶片MI300X，圖為AMD執行長蘇姿丰13日在舊金山舉行的記者會上介紹這一晶片。(路透)

全球最大雲端運算供應商「亞馬遜網路服務」(Amazon Web Services，AWS)一名高層向路透(Reuters)表示，正在考慮使用超微(AMD)新推出的AI超級晶片，但尚未做最終決定。

AMD已準備好與AI超級晶片勁敵輝達(Nvidia，又譯英偉達)對抗，13日上午AMD在舊金山舉行發表會，說明對AI市場的策略，並在發表會上介紹其最先進的晶片MI300x，瞄準最火熱的生成式AI技術，使用高達192GB的記憶體，強大的記憶體意味著AMD的最新晶片可以應用於AI大型語言模型(LLM)。

AWS於發表會上透露考慮使用AMD晶片的消息，消息出來後，AMD的股價上漲約1%，但AMD並未在發表會透露其AI晶片的大客戶，令投資人失望，13日收盤股價下跌3.6%，14日反彈，上漲2.25%。

AMD執行長蘇姿丰(Lisa Su)接受路透訪問，透露贏得大型雲端運算客戶的策略，即提供建立類似ChatGPT服務所需系統的技術，但讓客戶採用行業標準聯結挑選他們想要的部分。

蘇姿丰表示：「我們敢肯定，許多人會想要選擇，他們會想要擁有在數據中心訂製他們所需的能力。」

雖然AWS尚未公開承諾其雲端服務確定使用AMD的新MI300晶片，不過亞馬遜彈性雲端運算副總裁布朗(Dave Brown)表示AWS正在考慮使用MI300晶片。

輝達確實正在逐個銷售該公司的晶片，但同時也詢問雲端供應商的意願，看他們是否願意在DGX Cloud產品中提供由輝達設計的整個系統，甲骨文公司(Oracle)是輝達在該系統的第一個合作夥伴。

布朗表示AWS已經拒絕與輝達在DGX Cloud合作，「他們來找我們，我們看了商業模式，然而因為該公司在建造可靠伺服器及現有供應鏈專業知識方面有長期經驗，所以對AWS來說意義不大。」他表示AWS更傾向於從頭開始設計自己的伺服器。

市調機構「內幕情報公司」(Insider Intelligence)分析師波恩(Jacob Bourne)指出：「亞馬遜正在考慮AMD的MI300晶片，這表明科技公司有意願使他們的AI開發硬體多樣化，這可能為將來其他晶片製造商創造新的機會。」

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