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美慢一步… 歐洲議會通過全球首部AI監管法

記者顏伶如／綜合報導
歐洲議會14日在法國史特拉斯堡開會表決。(美聯社)
歐洲議會14日在法國史特拉斯堡開會表決。(美聯社)

人工智慧(AI)科技使用如何規範，歐洲議會14日表決通過具有里程碑意義的「歐盟人工智慧法案」(E.U. AI Act)。法案內容旨在保護消費者免於遭受人工智慧使用而衍生的潛藏危險；歐盟透過立法一步站上全球科技規範龍頭老大的地位，包括美國在內等其他國家，對於人工智慧帶來威脅的法律規範都仍在萌芽階段。

有鑑於人工智慧科技可能遭到惡意使用，歐盟官員決定立法加以規範。 華盛頓郵報報導，人工智慧可能淪為監視工具、透過演算法進行歧視，以及大量散布不實消息，民主恐將因此受到破壞；對於立法規範人工智慧使用，歐盟官員行動比美國官員明顯迅速，僅管某些業者主管已提出警告，類似法案已在國會延宕多時。

歐洲議會14日投票表決通過未來監管人工智慧系統的法律規範基礎，預計於年底前達成協...
歐洲議會14日投票表決通過未來監管人工智慧系統的法律規範基礎，預計於年底前達成協議，將成為全球首套AI監管法律。(美聯社)

推測犯罪行為演算禁用

「歐盟人工智慧法案」採取「以風險為基礎的管理手段」(risk-based approach)，也就是評估某些人工智慧科技可能有多危險，然後訂定因應辦法。歐洲議會議員認定「無法接受」的人工智慧工具將遭到禁用，例如允許執法機關透過數據分析推測犯罪行為的演算系統。

被評估為「高風險」的技術也將受到限制，例如可以用來說服選民以達到影響選舉結果的工具，以及可以在社群媒體建議民眾應該看到哪些貼文、照片及影音的推薦演算法(recommendation algorithms)。

ChatGPT 恐被迫「脫歐」

聊天機器人ChatGPT等新興人工智慧應用程式正是「歐盟人工智慧法案」祭出限制的規範對象，廠商必須加註「人工智慧生成內容」(AI-generated content)標籤，以免技術遭到濫用散布謠言。

法案規定科技公司必須公布訓練人工智慧技術時使用哪些具有版權的資料，華郵分析，這項條款回應出版業者的疑慮，擔心科技公司從出版商網站逕行搜括素材做為謀利之用。

推出ChatGPT的研究組織OpenAI說，等待確認最終版本的法案文字之後，可能考慮全面退出歐洲。法案在歐洲議會通過後，接下來將透過歐洲理事會(EC)協商，年底之前可望拍板定案。

美科技規範落後 引憂慮

歐盟透過立法一步站上全球科技規範龍頭老大的地位，美國在內等其他國家，仍在萌芽階段...
歐盟透過立法一步站上全球科技規範龍頭老大的地位，美國在內等其他國家，仍在萌芽階段。(路透)

包括微軟(Microsoft)、OpenAI以及谷歌(Google)在內的美國公司，都在世界各國政府間積極遊說表示，支持為人工智慧訂定規範。

多位民主黨籍國會議員對於美國在科技規範領域的腳步落後歐洲感到憂慮。科羅拉多州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)說，標準應由美國制定才是，美國應該主導全球辯論，「我覺得我們落後於歐洲了」。

人工智慧 歐盟 AI

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