2年最低… 5月CPI年增4% 通膨再降溫 擬暫停升息

五月通膨率略降，聯準會暫不升息，股市應聲大漲。（Getty Images）

勞工部 13日公布5月消費者物價指數 (CPI)年增4%，增幅低於預期，也是2021年4月以來新低，顯示通膨進一步降溫，可能讓聯準會 (Fed)本月決定暫停升息，美國股市13日也已收漲回應。

道瓊工業指數上漲145.79點或0.43%，收3萬4212.12點；史坦普指數上揚30.08點或0.69%，收4369.01點；那斯達克指數揚升111.40點或0.83%，收1萬3573.32點。

衡量多種商品和服務變化的消費者物價指數(CPI)當月僅成長0.1%，年率降至4%，為2021年3月以來最小升幅。

物價緩解 民眾仍有壓力

但排除波動較大的食品和能源價格的核心通膨並不樂觀。核心通膨當月上漲0.4%，較一年前上漲5.3%，代表雖然物價壓力有所緩解，但消費者仍面臨壓力。

聯準會的聯邦公開市場委員會(FOMC)13、14日舉行兩天的會議，並將在14日宣布利率決策，而最新消費者物價數據是聯準會重要的參考指標。各界普遍預期，聯準會將會暫停升息，讓決策官員有更多時間評估已連續升息十次和近期銀行業壓力對經濟的影響。

能源降價 有助抑制漲幅

五月通膨率略降，預期物價和油價也逐漸回穩。（Getty Images）

勞工部的報告顯示，能源價格下跌3.6%有助於抑制本月CPI漲幅，食品價格僅上漲0.2%；然而，住房價格上漲0.6%，是CPI細項指標中成長的最大貢獻者。與住房相關的成本約占CPI權重的三分之一。

至於其他細項，二手車價格上漲4.4%，與4月相同；而運輸服務上漲0.8%。

LPL Financial首席經濟學家羅奇(Jeffrey Roach)表示：「CPI令人鼓舞的趨勢將為Fed提供一些迴旋餘地，在本月維持利率不變；如果這種趨勢持續下去，Fed在今年底之前不太可能升息。」

溫和的CPI讀數對勞工來說是個好消息。勞工統計局另外公布一份數據表示，根據通貨膨脹調整後的平均時薪在本月上漲0.3%。在大約兩年前開始的通貨膨脹飆升的大部分時間裡，實際收入為負值；按年計算，實質收入增加了0.2%。

CPI報告的特點是核心通膨和總體通膨之間的差異越來越大。通常總體CPI領先於核心CPI，但最近情況並非如此。

食品年漲6.7% 交通服務10.2%

這兩項指標之間的同比差異源自2022年此時飆升的汽油價格。之後加油站價格一度超過每加侖五元，這在美國以前從未發生過。勞工局報告顯示，過去一年汽油價格下跌了19.7%。