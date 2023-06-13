習近平會宏都拉斯總統：推動中拉整體合作

中國國家主席習近平(右)12日在北京與宏都拉斯總統卡斯楚舉行會談，除了加強雙邊合作，習還提到，將推動「中拉整體合作」。(中新社)

中國國家主席習近平 12日在北京 與宏都拉斯總統卡斯楚舉行會談，習強調，「一個中國原則」是雙方建交和發展雙邊關係的首要前提與政治基礎，相信宏方將不折不扣落到實處；中方願同包括宏都拉斯在內的拉美和加勒比國家一道，推動「中國—拉共體論壇」建設和「中拉整體合作」；宏方則加入「一帶一路 」倡議。

卡斯楚此行訪中，是宏都拉斯今年3月與中華民國斷交後，宏國總統首度訪問中國。

據央視報導，習近平與卡斯楚會面後，雙方發表「中華人民共和國和宏都拉斯共和國聯合聲明」，其中聲稱，「宏方支持聯合國大會第2758號決議，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。習近平在與卡斯楚會面時稱，中方將堅定不移發展中宏友好關係，堅定支持宏都拉斯經濟社會發展。

據央視報導，卡斯楚聲稱，宏方堅定支持並遵守「一個中國原則」，「堅定支持中國政府為實現國家統一所作的努力」。宏方堅信，與中方發展友好合作關係，將有助於宏方獲得更多、更好的發展機遇。會談後，兩人見證簽署共建一帶一路、質檢、經貿、農業、科技、文教等多項雙邊合作文件。

中國官媒環球時報刊文指，中宏建交不到三個月，宏方即表達參加「一帶一路」的明確意願，並廢除與台灣的自貿協定，顯示中國市場的吸引力。文章引述中國政法大學拉美中心執行主任潘燈表示，宏都拉斯表達願意加入一帶一路的意願，顯示一帶一路在海外的落地已展現出積極的示範效應。

卡斯楚是在9日抵達上海，隔日轉赴北京，12日與習近平會面後，預計14日結束訪問中國行程。