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美中融冰？華郵：古巴間諜基地考驗拜登說法

編譯陳韻涵／綜合12日電
華盛頓郵報報導，中國是否在古巴建立電子監聽站的相關報導與白宮反應，考驗拜登總統的美中融冰說法。(路透)
華盛頓郵報報導，中國是否在古巴建立電子監聽站的相關報導與白宮反應，考驗拜登總統的美中融冰說法。(路透)

華盛頓郵報報導，中國是否在古巴建立電子監聽站的相關報導與白宮反應，考驗拜登總統的美中融冰說法；考量選戰將至，拜登政府向選民展現對中國強硬態度的壓力也逐漸增加。

白宮駁斥美國媒體稱中國計畫在古巴設立間諜基地的報導後，華郵記者艾倫‧中島(Ellen Nakashima)10日引述要求匿名的拜登政府官員說法報導，該名官員引據最新的機密情報內容表示，古巴間諜基地至少可追溯到2019年，當時進行某種程度的升級，但該名官員並未透露設施建造的時間。

華郵指出，中國打算在距離佛羅里達州90哩處的古巴進行電子諜報行動，可能截收美國東南部的電子通訊，讓人想起1962年古巴飛彈危機。

艾倫指出，古巴的諜報戰只是北京已建立或嘗試建立的數十個機構之一；此基地符合美中全球競爭計畫策略。

艾倫的報導指出，「拜登政府上路後便聽取美國情報界對於中國廣泛建設基地情蒐的簡報。白宮聲明則表示，中方考慮橫跨大西洋、拉丁美洲、中東、中亞、非洲和印度洋-太平洋地區的多個地點。」

不只情報界知情，華郵今年4月也曾報導，中方將在2030年前打造「至少五個海外基地和十個後勤支援站」，其中一項文件有中東、東南亞和非洲等地的規畫地圖。

華郵指出，美國情報單位去年底在阿聯酋發現興建中的疑似中國軍事設施，在那不久前，阿聯酋才宣布基於美方憂慮而叫停該項目。 

這些基地的存在考驗拜登的美中融冰說，儘管白宮早已知悉相關內情，但此次卻是攤在大庭廣眾之下討論，宛如間諜氣球事件打亂國務卿的中國行，且讓美中關係落入冰點。

美中競爭已成全球關注焦點，而古巴基地事件在白宮到國會引起各方關注，兩黨的參院情報委員會成員都寫信關切，稱古巴間諜基地「無法接受」，呼籲拜登做出回應。

古巴 拜登 白宮

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