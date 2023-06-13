我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

佛州共和黨眾議員轟拜登政府：對監聽站說辭反覆

記者張聲肇／綜合報導
中國在古巴設置監聽站消息曝光後，引起外交緊張。圖為美國駐古巴大使館。(路透)
中國在古巴設置監聽站消息曝光後，引起外交緊張。圖為美國駐古巴大使館。(路透)

佛州共和黨籍國會眾議員沃茲(Mike Waltz)抨擊拜登政府對中國在古巴設立監聽站「說辭反覆」，要政府說清楚。

曾在陸軍服役26年，現任國民兵上校，也是眾院外交及情報委員會委員的沃茲告訴每日郵報，因為拜登政府沒有對策，中國才敢在佛州百哩外的古巴建立監聽美國的間諜站，也不斷威脅台灣。

拜登政府起初否認中國在古巴有監聽站，但10日改口說2019年就有，是川普在任時發生的事。沃茲說，白宮反覆成習，他早就見怪不怪。至於拜登認為「和中國交往對美國較有利」的說法，沃茲不買帳，因為中國多番挑釁，拜登內閣卻仍自我感覺良好。

「我不知道中國要幹出什麼事……才會讓(拜登)政府放棄『沒對策只好交往』政策。」他列舉中國近來對美國的「侵略性」行動：間諜氣球直飛美國領空，騷擾美國軍艦，現在更「在我們家門口」建立間諜基地。

沃茲說，拜登不讓敵人承受「對美國敵意行動」的後果，卻不斷和敵人會面，譬如，布林肯馬上就要北京去，會破壞美國的國際地位。

談到美國已籌備了至少六個月，在中國武力犯台時撤回8萬美僑的事，沃茲說，美國恐怕得「(和中國)一戰」，在中共飛彈火網下，撤離這8萬人。

他建議拜登，把台灣武裝到讓中共不敢打的程度，把美國的供應鏈撤離中國，支持美國的主要盟邦，並好好武裝美軍。「美國做到這四件事，習近平要打台灣之前，就會三思而行。」

他說，撤僑事不能大張旗鼓籌畫，「那會讓台灣的經濟崩盤，這也是蔡英文總統所擔心的。」

美國國務卿布林肯和義大利外長塔加尼(Antonio Tajani)12日會談時表示，美國和試圖讓中國使用基地的國家高層官員溝通後，中國已放緩這方面的腳步；沃茲也不相信這個說法；他說，「我們的敵人是有本事捧著大把鈔票談成電網、港口、道路建設生意的一方。」

拜登 古巴 間諜

上一則

美中融冰？華郵：古巴間諜基地考驗拜登說法

下一則

逃過2次彈劾 1次被起訴…川普「打不死」因基本盤力挺

延伸閱讀

無證客申請庇護屢遭墨西哥官員勒索 手機App預約喊停

無證客申請庇護屢遭墨西哥官員勒索 手機App預約喊停
2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件
傳中國將手伸入後院 布林肯：已減緩北京間諜活動

傳中國將手伸入後院 布林肯：已減緩北京間諜活動
川普抵邁阿密準備出庭 人氣不減民調仍遙遙領先

川普抵邁阿密準備出庭 人氣不減民調仍遙遙領先

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化。紐約曼哈頓被霧霾籠罩，行人再度戴上口罩，彷彿回到疫情時期。（美聯社）

濃煙何時消散？預報：更嚴重的下一波8日來襲

2023-06-08 09:17
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40
舊金山市區治安持續惡化，許多企業和小商業紛紛遷出，圖為遊民睡在舊金山市區戲院門前。(Getty Images)

「這裡像鬼城」舊金山治安差 居民、企業往外逃

2023-06-07 05:57
5月1日凌晨零時許，拉斯維加斯都會警察局警員的隨身錄影機攝下一道綠色光束(圓圈所示)從天而降。(翻攝自Fox新聞)

賭城疑出現幽浮 目擊者發誓：後院見到8呎外星人 100%不是人類

2023-06-11 02:26

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養