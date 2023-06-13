佛州共和黨眾議員轟拜登政府：對監聽站說辭反覆

中國在古巴設置監聽站消息曝光後，引起外交緊張。圖為美國駐古巴大使館。(路透)

佛州共和黨籍國會眾議員沃茲(Mike Waltz)抨擊拜登 政府對中國在古巴 設立監聽站「說辭反覆」，要政府說清楚。

曾在陸軍服役26年，現任國民兵上校，也是眾院外交及情報委員會委員的沃茲告訴每日郵報，因為拜登政府沒有對策，中國才敢在佛州百哩外的古巴建立監聽美國的間諜 站，也不斷威脅台灣。

拜登政府起初否認中國在古巴有監聽站，但10日改口說2019年就有，是川普在任時發生的事。沃茲說，白宮反覆成習，他早就見怪不怪。至於拜登認為「和中國交往對美國較有利」的說法，沃茲不買帳，因為中國多番挑釁，拜登內閣卻仍自我感覺良好。

「我不知道中國要幹出什麼事……才會讓(拜登)政府放棄『沒對策只好交往』政策。」他列舉中國近來對美國的「侵略性」行動：間諜氣球直飛美國領空，騷擾美國軍艦，現在更「在我們家門口」建立間諜基地。

沃茲說，拜登不讓敵人承受「對美國敵意行動」的後果，卻不斷和敵人會面，譬如，布林肯馬上就要北京去，會破壞美國的國際地位。

談到美國已籌備了至少六個月，在中國武力犯台時撤回8萬美僑的事，沃茲說，美國恐怕得「(和中國)一戰」，在中共飛彈火網下，撤離這8萬人。

他建議拜登，把台灣武裝到讓中共不敢打的程度，把美國的供應鏈撤離中國，支持美國的主要盟邦，並好好武裝美軍。「美國做到這四件事，習近平要打台灣之前，就會三思而行。」

他說，撤僑事不能大張旗鼓籌畫，「那會讓台灣的經濟崩盤，這也是蔡英文總統所擔心的。」

美國國務卿布林肯和義大利外長塔加尼(Antonio Tajani)12日會談時表示，美國和試圖讓中國使用基地的國家高層官員溝通後，中國已放緩這方面的腳步；沃茲也不相信這個說法；他說，「我們的敵人是有本事捧著大把鈔票談成電網、港口、道路建設生意的一方。」