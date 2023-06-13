台海緊張升高、美制定從台撤僑？白宮：沒有考慮

白宮表示，保護美國僑民是美國政府的責任，撤僑也都有標準程序，但目前台海並未看到有此需求的跡象。（美聯社）

美國媒體「信使報」(The Messenger)12日獨家報導稱，由於台海局勢持續升溫，美國高級情報官員透露，美國政府正為在台灣的美國公民 制定撤離計畫，且該計畫已預備了至少六個月。

白宮國家安全會議(National Security Council)發言人柯比(John Kirby)12日回應表示，「從衝突地區撤離美國公民並非美國的常規政策，目前沒有跡象表明台灣現在的狀況需要重新考慮此政策。」他表示，美國一如既往的重視公民和人員安全，也嚴肅看待此責任，無論美國公民和人員身處世界何處，政府都有例行程序來應付任何類型的緊急情況。國務院 則尚未回覆本報記者詢問。

中華民國駐美代表處12日也回應本報記者稱，「3月時就有特定媒體報導美國在台協會(AIT)發布撤僑通知的錯假訊息，(當時)AIT是就土耳其震災後發布通告，旨在提醒在台美國僑民平時做好災害應變準備。」

美國媒體報導，為預防兩岸發生衝突，美國正加快擬定在台美僑的撤僑計畫，但白宮表示並沒有新的情況發生。（美聯社）

據「信使報」報導，官員表示，美國政府正在準備從台灣撤僑計畫，至少已進行了六個月，過去兩個月更是如火如荼，「緊張程度升高」迫使準備撤僑，「新聞讀不到這種消息」；消息人士指出，俄國入侵烏克蘭 是導火線，「中國建軍、就烏克蘭戰爭與俄國站同一邊」。

五角大廈發言人麥納斯(Martin Meiners)拒絕直接評論此事，但表示不認為台海衝突即將發生或必不可免。

「信使報」指出，撤出在台美僑是為最壞局面預作準備，但撤僑離開台灣將遭逢多重挑戰；前中央情報局(CIA)代局長麥克勞林(John McLaughlin)表示，撤出台灣計畫最基本一步是在台島標識、找出美國公民。

麥克勞林談到國務院的海外美國公民登記計畫時表示，國務院可以做的便是要求在台美國民眾上資料庫登記。美國在台協會於土耳其2月強震之後，即在官網貼出訊息，標題為「居安思危」，提醒美國僑民，台灣是個「易生災難地區」，鼓勵大家上網登記，準備好個人證件以及「逃生包」。

麥克勞林表示，由應急觀點來看，要想想需要多少飛機，以多快速度備妥，以便進出，此事該由誰負責。接下來則是島內運輸，如何讓人民抵達機場，撤出當地。

根據報導，截至2019年，美國在台人數超過8萬人。消息人士指出，美國撤僑計畫做得很隱密，因為台灣政府視其為敏感命題；前國務院官員表示，即便談談撤僑只是預防萬一，都啟人疑竇。

其他國家政府要不是已制定好僑民撤離台灣計畫，就是著手進行中，包括約有30萬公民在台灣的印尼；印尼人主要赴台打工，是台灣最大的外來人口。菲律賓官員表示，有15萬公民住在台灣，應急計畫已經就緒；日本去年開始與台灣談判日僑撤出計畫。