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美日法加海軍台灣以東聯演 中國派偵察機監視

中央社／北京12日綜合外電報導
環時引述一家位於北京的智庫指稱，美軍航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）及雷根號（USS RonaldReagan）自8日起持續在菲律賓海上具有地緣政治重要性的琉球群島附近活動。 （美聯社）
環時引述一家位於北京的智庫指稱，美軍航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）及雷根號（USS RonaldReagan）自8日起持續在菲律賓海上具有地緣政治重要性的琉球群島附近活動。 （美聯社）

中國媒體報導，中國上週在台灣以東太平洋海域部署一架偵察機，監視美國、日本、法國及加拿大聯合海軍演習，並且蒐集相關情資。

路透報導，中國官媒環球時報（Global Times）英文版昨天引用分析師所言報導，一架裝配情蒐設備的中國運-9運輸機衍生型，極可能針對這次演習進行監視及蒐集情資。

環時引述一家位於北京的智庫指稱，美軍航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）及雷根號（USS Ronald Reagan）自8日起持續在菲律賓海上具有地緣政治重要性的琉球群島附近活動。

美軍第七艦隊（U.S. Navy's 7th Fleet）發布聲明表示，美方自9日起開始在菲律賓海展開這場聯合軍演，尼米茲號及雷根號兩個打擊群進行了2020年6月以來首次聯合行動。

日本防衛省8日曾通報，日方在太平洋海域發現一架中國運-9衍生型偵察機。

日本防衛省發言人今天表示，防衛省正在分析裝配在這架運-9衍生型起落架的一件設備，這個設備前所未見。

近年來，中國在東海、南海及台灣周遭海域日益獨斷，與美國及其盟邦在西太平洋軍事對抗增加。

在美日法加展開四方海軍聯演前數天，菲美日海巡隊才在菲律賓呂宋島西部巴丹省（Bataan Province）外海展開它們的首次三方聯演。

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