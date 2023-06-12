油罐車起火 I-95公路費城段崩塌 東北部走廊恐中斷數月

費城附近州際公路I-95路段，11日受到大火焚燒而崩塌，火勢仍在，雙向來車受阻，南北交通中斷。(美聯社)

由於一輛油罐車起火，95號州際公路(I-95)費城 附近高架路段11日早晨6時20分左右崩塌，導致雙向車道因此封閉，何時重啟難以預期。跨越15州的95號州際公路被喻為「東北部走廊」，堪稱美東地區南北向交通動脈，如今暫時中斷恐將歷時數月。

空拍照顯示東岸走廊I-95州際公路上空無一車，將造成運輸癱瘓。(美聯社)

公路雙向車道封閉

美聯社報導，交通主管官員說，95號州際公路車流接下來將有嚴重塞車問題，多處道路暫停開放，駕駛人最好避開費城東北部區域，繞道而行。每天車流至少是16萬輛。

官員說，油罐車載運的石油 產品內含數百加侖汽油，消防人員花了大約一小時才把火勢撲滅。

費城消防局中隊長鮑默(Derek Bowmer)表示，95號州際公路北向車道已經塌垮，不復存在，南向車道則受到大火高溫而毀損，來往路面都無法通行車輛。

他說，油罐車大火延燒或破損天然氣管線可能是高架路段橋下起火的原因。

賓州 交通廳發言人魯道夫(Brad Rudolph)說，11日早晨6時15分左右，95號州際公路北向車道一處匝道下方發生擦撞，大火上方的北向車道很快便崩塌。他表示，南向車道也出現嚴重毀損，交通廳現正派員勘察評估中。

交通動脈I-95橫跨15州

95號州際公路從美國與加拿大邊境地帶一路往南延伸，從緬因州一路通往佛羅里達州邁阿密，經過15州，是東岸唯一重要的經濟交通大動脈。

賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)11日晚間表示，12日將宣布進入急難狀態，以便加速聯邦補助經費發放。他表示，至少還有一輛車仍卡在塌陷路段的瓦礫堆裡。

截至11日晚間為止，並沒有傷亡消息傳出。夏皮洛：「我們仍需要釐清是否有人身陷大火以及坍塌路段當中。」他也說：「我發現自己默默感謝上蒼，95號州際公路上並沒有任何駕駛人受傷或死亡。」

I-95州際公路在費城路段，公路下方由於油車失火燃燒，燒塌路面，交通中斷。(美聯社)

修復路段恐耗時數月

夏皮洛說，路段修復恐將耗時數月。他表示，除了車輛改道之外，州長辦公室正與聯邦機關研議是否還有其他替代方案，可以讓毀損路面連結起來。

夏皮洛也說，聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)已經表明，在安全、迅速前提下修復95號州際公路，不管需要任何資源，運輸部都將全力支持。

道路坍塌後，大批駕駛車輛被迫繞道43哩，魯道夫說，由於發生時間為周日，車流秩序比上班日的改道狀況來得好。

賓州交通廳長卡洛爾(Michael Carroll)說，發生事故的95號州際公路路段平均每天有16萬車次經過，是賓州境內最繁忙的州際公路路段。他表示，工程人員將連夜趕工，先盡快移除坍塌路段的石礫。