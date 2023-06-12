我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國傳奇部落客「編程隨想」妻子突人間蒸發 此前美國之音專訪她

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

油罐車起火 I-95公路費城段崩塌 東北部走廊恐中斷數月

記者顏伶如／綜合報導
費城附近州際公路I-95路段，11日受到大火焚燒而崩塌，火勢仍在，雙向來車受阻，南北交通中斷。(美聯社)
費城附近州際公路I-95路段，11日受到大火焚燒而崩塌，火勢仍在，雙向來車受阻，南北交通中斷。(美聯社)

由於一輛油罐車起火，95號州際公路(I-95)費城附近高架路段11日早晨6時20分左右崩塌，導致雙向車道因此封閉，何時重啟難以預期。跨越15州的95號州際公路被喻為「東北部走廊」，堪稱美東地區南北向交通動脈，如今暫時中斷恐將歷時數月。

空拍照顯示東岸走廊I-95州際公路上空無一車，將造成運輸癱瘓。(美聯社)
空拍照顯示東岸走廊I-95州際公路上空無一車，將造成運輸癱瘓。(美聯社)

公路雙向車道封閉

美聯社報導，交通主管官員說，95號州際公路車流接下來將有嚴重塞車問題，多處道路暫停開放，駕駛人最好避開費城東北部區域，繞道而行。每天車流至少是16萬輛。

官員說，油罐車載運的石油產品內含數百加侖汽油，消防人員花了大約一小時才把火勢撲滅。

費城消防局中隊長鮑默(Derek Bowmer)表示，95號州際公路北向車道已經塌垮，不復存在，南向車道則受到大火高溫而毀損，來往路面都無法通行車輛。

他說，油罐車大火延燒或破損天然氣管線可能是高架路段橋下起火的原因。

賓州交通廳發言人魯道夫(Brad Rudolph)說，11日早晨6時15分左右，95號州際公路北向車道一處匝道下方發生擦撞，大火上方的北向車道很快便崩塌。他表示，南向車道也出現嚴重毀損，交通廳現正派員勘察評估中。

交通動脈I-95橫跨15州

95號州際公路從美國與加拿大邊境地帶一路往南延伸，從緬因州一路通往佛羅里達州邁阿密，經過15州，是東岸唯一重要的經濟交通大動脈。

賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)11日晚間表示，12日將宣布進入急難狀態，以便加速聯邦補助經費發放。他表示，至少還有一輛車仍卡在塌陷路段的瓦礫堆裡。

截至11日晚間為止，並沒有傷亡消息傳出。夏皮洛：「我們仍需要釐清是否有人身陷大火以及坍塌路段當中。」他也說：「我發現自己默默感謝上蒼，95號州際公路上並沒有任何駕駛人受傷或死亡。」

I-95州際公路在費城路段，公路下方由於油車失火燃燒，燒塌路面，交通中斷。(美聯...
I-95州際公路在費城路段，公路下方由於油車失火燃燒，燒塌路面，交通中斷。(美聯社)

修復路段恐耗時數月

夏皮洛說，路段修復恐將耗時數月。他表示，除了車輛改道之外，州長辦公室正與聯邦機關研議是否還有其他替代方案，可以讓毀損路面連結起來。

夏皮洛也說，聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)已經表明，在安全、迅速前提下修復95號州際公路，不管需要任何資源，運輸部都將全力支持。

道路坍塌後，大批駕駛車輛被迫繞道43哩，魯道夫說，由於發生時間為周日，車流秩序比上班日的改道狀況來得好。

賓州交通廳長卡洛爾(Michael Carroll)說，發生事故的95號州際公路路段平均每天有16萬車次經過，是賓州境內最繁忙的州際公路路段。他表示，工程人員將連夜趕工，先盡快移除坍塌路段的石礫。

賓州 費城 石油

上一則

法網封王 約克維奇奪大滿貫23冠 兩岸組合謝淑薇、王欣瑜女雙稱后

延伸閱讀

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌
餐飲業奧斯卡頒獎 費城囊括傑出餐廳、傑出餐廳負責人、傑出廚師

餐飲業奧斯卡頒獎 費城囊括傑出餐廳、傑出餐廳負責人、傑出廚師
期待優秀的您加入 費城亞洲銀行招賢納士

期待優秀的您加入 費城亞洲銀行招賢納士
費城海關查獲4批航空包裹 內裝近1500萬假鈔

費城海關查獲4批航空包裹 內裝近1500萬假鈔

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化。紐約曼哈頓被霧霾籠罩，行人再度戴上口罩，彷彿回到疫情時期。（美聯社）

濃煙何時消散？預報：更嚴重的下一波8日來襲

2023-06-08 09:17
王丹。(記者許君達／攝影)

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

2023-06-04 11:04
舊金山市區治安持續惡化，許多企業和小商業紛紛遷出，圖為遊民睡在舊金山市區戲院門前。(Getty Images)

「這裡像鬼城」舊金山治安差 居民、企業往外逃

2023-06-07 05:57
人工智慧晶片設計大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中央社）

黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假

2023-06-05 09:34

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌
直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援