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法網封王 約克維奇奪大滿貫23冠 兩岸組合謝淑薇、王欣瑜女雙稱后

編譯中心╱綜合報導
賽爾維亞網球名將約克維奇11日拿下法網公開賽冠軍，成為奪下23座大滿貫的世界紀錄。(美聯社)
賽爾維亞網球名將約克維奇11日拿下法網公開賽冠軍，成為奪下23座大滿貫的世界紀錄。(美聯社)

塞爾維亞網球名將約克維奇(Novak Djokovic)11日在法國網球公開賽男單決賽以7比6(7/1)、6比3、7比5，技壓 挪威好手魯德(Casper Ruud)，奪下生涯第23座大滿貫冠軍。

此同時，台灣女網好手謝淑薇11日搭檔中國21歲小將王欣瑜，在法國網球公開賽女雙決賽，以1比6、7比6、6比1逆轉擊敗美加組合湯生、費南德茲。這是謝淑薇生涯第5座大滿貫雙打冠軍，也是她繼2014年和彭帥搭檔後，相隔9年再度獲得法網女雙冠軍。

「海峽組合」台灣37歲女網名將謝淑薇（右）與中國21歲好手王欣瑜，11日捧起法網...
「海峽組合」台灣37歲女網名將謝淑薇（右）與中國21歲好手王欣瑜，11日捧起法網女雙金盃。這是謝淑薇相隔九年再度於法網女雙封后，也是個人第五座大滿貫女雙冠軍。（美聯社）

36歲的約克維奇技壓24歲的魯德，比賽全程耗時3小時又13分鐘。約克維奇最後仰躺在紅土地上迎接生涯第23座大滿貫，締造史無前例男網紀錄。

締造歷史 約克維奇稱霸男網

約克維奇今年澳網已經締造歷史，他打下破紀錄的第10冠後，生涯大滿貫數累積到第22座，和「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)並列男網第一；今年納達爾因傷勢未癒放棄連霸，約克維奇又一路闖關到最終戰，今天再奪下生涯第3座法網金盃，大滿貫數累積到23冠，獨居男網第一。

賽後直接穿上繡著「23」數字的外套，約克維奇致詞時先恭喜魯德，近年成績穩定、打進三場大滿貫決賽，他笑說：「相信你未來可以拿下很多冠軍，但對手別是我。」

2016年和2021年也打下法網金盃的約克維奇也成為男網史上唯一四大滿貫至少都打下三冠的選手，在此之前也只有澳洲雙雄拉沃(Rod Laver)和愛默生(Roy Emerson)完成過生涯兩度「全滿貫」，納達爾和「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)都僅一次。 

決賽首盤，魯德勢如破竹連拿3局，其中第2局鏖戰逼出3個破發點，最後成功破發；約克維奇在這3局狀況不佳，出現逾10次非受迫性失誤，但他重整旗鼓拿下第4局並一路打成6比6，最終一鼓作氣搶七成功拿下首盤。

到了第2盤，約克維奇乘勝追擊先連拿3局，其中第2局破發成功，魯德雖然重振士氣拿下第4局並一路追成3比5，但約克維奇仍舊技高一籌以6比3奪下第2盤，此盤僅耗時48分鐘，大約是首盤打了一個半小時的一半時間。

進入第3盤，兩人纏鬥到5比5後，約克維奇在第11局展現強大壓制力成功破發；反觀路德此局一分未得，氣勢已經轉到約克維奇身上，最終他就以7比5拿下第3盤，直落三擊敗路德，奪下本屆法網男單冠軍。

約克維奇在法網封王後表示，贏得第23座男子大滿貫冠軍是種「難以置信的感覺」，並且暗示將追逐1969年後第一個男子單打「年度全滿貫」。 被問到現在是否以再接再厲拿下第24、25個大滿貫金盃頭銜為目標時，他告訴法國第2電視台(France 2)：「是的，為何不。我今年手感很好，贏得參加的兩個大滿貫金盃（澳洲網球公開賽和法國網球公開賽）。所以，為何不？」 

休養年餘 謝淑薇復出即登頂

之前因傷所苦的謝淑薇一度休養長達18個月，更傳出她可能要退休的傳聞，但復出後找回昔日雙打球后的身手，如今在法網再度登頂，生涯精彩篇章再記一筆。

謝淑薇和王欣瑜首度搭檔參加大滿貫賽，雖然兩人是非種子球員，但屢屢上演驚奇，成為大黑馬，一路過關斬將殺入決賽。

謝淑薇賽後說：「謝謝大家的支持，這是一場很難打的女雙決賽，很幸運這次我們贏了，但下一次就很難說。相隔9年後再度回到這裡領冠軍獎盃真的很感動，尤其在我受傷之後，我根本無法確定是否還能重返球場。」 

王欣瑜受訪時說：「感謝現場很多中國的球迷來幫忙加油，同時非常感謝謝淑薇願意和我搭檔，雖然是最後一秒的決定，但這是很棒的結局。」 

約克維奇 法網 納達爾

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