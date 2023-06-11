因應美中交惡 憂員工有風險 微軟頂尖AI專家撤離中國

在中國開展業務達30年的科技巨擘微軟公司(Microsoft)將把旗下最頂尖人工智慧研究人員從中國調往加拿大工作，以確保他們的安全。圖為位於北京的微軟中國總部。(美聯社)

美國和中國緊張關係升高，與中國連結甚深的科技巨擘微軟 公司(Microsoft)將把旗下最頂尖人工智慧研究人員從中國調往加拿大 工作，以確保他們的安全，恐衝擊中國科技人才培訓。

「金融時報」(Financial Times)10日報導，了解這項計畫的四位消息人士指出，總部位於北京的微軟亞洲研究院(Microsoft Research Asia)已經開始針對將頂尖人工智慧(AI )專家從北京調往加拿大溫哥華而在辦理簽證。

20-40專家調往溫哥華

據指出，這項計畫將影響20至40位頂尖研究人員。一名接近微軟公司的人士表示，微軟設在溫哥華的新實驗室網羅世界各地專家進駐，今年調往加拿大的中國員工不多。

知悉這項名為「溫哥華計畫」(Vancouver Plan)的人士指出，此舉是針對美國和中國政治緊張情勢升高所作的回應，並且是阻止最頂尖人才遭到中國科技集團挖角而祭出的防禦手段。中國科技業亟需AI研究人員以開發出中國版的聊天機器人ChatGPT。

微軟憂員工遭中國挖角

微軟亞洲研究院兩名研究人員表示，他們回絕中國網路公司最近提供的工作機會，正在申請遷往加拿大的簽證。

其中一名研究人員表示：「即使微軟與中國連結甚深，讓我們最優秀研究人員任職此地仍有其風險，特別是從事機器學習的人。人才恐遭中國公司挖角，或是員工被當局騷擾，這都是風險。我們在內部會議中討論過這些風險。」

也正在申請加拿大簽證的另一位微軟研究人員說：「也許在中國和美國之外的第三國，我們才能夠像以前那樣熱烈探討科技。」

微軟表示：「正在溫哥華建立的新實驗室會從組織上與微軟亞洲研究院密切合作，目的是要更融入溫哥華的工程團隊。新實驗室會有來自微軟全球其他研究院的人才任職於該實驗室，包括中國。」

人才調離恐惹惱中國

然而，將頂尖AI人才調往其他國家的決定恐惹惱北京。隨著美中科技戰日趨激烈，中國被美國「卡脖子」的技術越來越多，從晶片到設計軟件，現在又進入了人工智慧領域。由微軟投資的OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT正在形成新一輪的競爭戰場。

中國一直試圖以提供優渥補助和聲譽卓著教職等方式，吸引任職海外的高科技人才回國。有研究指出，去年有1400多名美國華裔科學家將他們的學術隸屬關係從美國機構改為中國機構。

美中科技界加深猜忌

微軟在中國的業務持續了30多年。儘管其它一些美國科技巨頭如谷歌、臉書等因各種原因退出了中國，但微軟在中國依然保持強大的存在。

微軟亞洲研究院由台灣電腦專家李開復創辦，一直是中國重要的科技人才培訓基地，包括阿里巴巴集團前技術長王堅、AI公司商湯科技執行長徐立、AI集團曠視科技執行長印奇都出身微軟亞洲研究院。

根據微軟去年9月在微信公開貼文，微軟在中國有9000名員工，其中逾八成是軟體工程師或從事研發工作，計畫未來還會聘用1000人。由於其中很大一部分駐中國工程師投入研發全球性產品，若美中進一步交惡，雙方對對方的科技發展的猜忌日益加深，中國也加大了對這些專家的審查範圍，恐使微軟陷入日益艱難處境。一名接近微軟的人士指出，微軟未來還可能將一些優秀工程師調離中國。