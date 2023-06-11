中國在古巴監聽站 白宮改口證實 甩鍋川普阻止不力

中國被指在古巴建立電子竊聽站，能竊聽東南部數十個美軍基地，或監控商業交通。圖為美國駐古巴大使館。(路透)

國務卿布林肯(Antony Blinken)計畫下周訪問中國，被視為嘗試讓美中關係走出低谷的重要行程。然而白宮 否認中國在古巴 有監聽設施後48小時內改口承認知情，僅淡化其威脅性，說詞反覆似乎只為確保布林肯成行。

「華爾街日報」8日報導稱，中國和古巴原則上達成協議，中國將支付數十億美元以在島上建立電子竊聽站，該地點能竊聽東南部數十個美軍基地，或是監控商業交通。

白宮8日對此回應，「華爾街日報」的報導不準確，但拒絕詳細說明。

白宮：這並非新的發展，而是持續存在的問題

到了10日，白宮表示「這並非新的發展，而是持續存在的問題，只是報導中描述的安排不符我們的理解。」白宮聲明稱，拜登 政府2021年1月上任時，官員們就已聽取中國擴大其全球軍事和情報觸角的簡報，包括在大西洋、拉美、中東、中亞、非洲、印太地區的項目。其中就包括古巴的「情報收集設施」，指出中國早在2019年就升級這些設施。

白宮聲明稱，美國已採取外交和其它措施來減緩中國政府在古巴及世界各地的行動，認為是川普政府在阻止中國時力有未逮。一位匿名政府官員10日強調，中國建立古巴基地不是在拜登任期內發生的，並說「拜登政府採取的外交手段帶來成果，且專家評估這些行動拖慢了中國的步伐。」但該官員未說明細節。

中國駐美國大使館表示不知道有任何此類項目在古巴。中國外交部發言人汪文斌8日表示，造謠污衊是美國的慣用伎倆，肆意干涉他國內政是美國的專利；美國還是全球最強駭客帝國、名副其實的監聽大國。

古巴也駁斥所謂計畫中的中國監聽站，稱其虛假且毫無根據，該國自2014年來一直承諾反對任何外國軍事勢力進駐拉美和加勒比海地區。

「民主國家國防基金會」(Foundation for Defense of Democracies)資深研究員辛格頓(Craig Singleton)則說，中國雖否認古巴監聽基地，但不應只看表象，像中國最初說在吉布地的前哨基地只是小型後勤基地，但現在已發展成具有巨大地下設施、能容納數千名中國陸戰隊員的龐大基地。