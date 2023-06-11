脫鉤陰影下…中國投資吸引力 美企25年首降

中國結束最嚴厲新冠疫情清零政策已經半年，現在急於重振經濟，積極吸引外資；儘管今年初美國及其他西方國家的企業及公司，對中國持謹慎樂觀態度，但北京 最近的連串行動，讓美國企業面對巨大的不確定性。

中國基於國家安全及政治因素，先後突擊搜查美思明智、貝恩諮詢、凱盛融英等美國諮詢公司。

一位不願透露姓名、在中國開展業務並定期與美國官員溝通的美企高管表示，儘管中方官員紛紛說歡迎外國投資 ，但這些舉動反而在不確定性之上疊加不確定性。「當你營造一個更不確定、更不受歡迎的環境時，企業將會用腳投票」。

中國仍然是美國企業的主要關注點，從包括蘋果、摩根大通、特斯拉等美企巨頭的CEO，最近幾乎排著隊到北京就可以看出來。中國美國商會(AmCham China)4月的調查顯示，75%的受訪會員表示不會離開中國。

但調查也指出，中國不再獲過半數美國公司視為三大投資市場之一，這種悲觀看法是調查25年來的首次。

雖然美國公司仍將中國視為優先，不過增加投資的意願及戰略重點正在下降。

在中國的美國公司，目前最擔憂的是美中關係持續惡化，在受訪美國公司裡，87%表達了負面看法。

在這個情況下，香港 也受地緣政治衝擊，大西洋理事會(Atlantic Council) 今年3月的報告指出，在過去十年數十家美國企業已將地區總部遷出香港，例如聯邦快遞為適應新政治環境，正將亞太業務從香港轉移到新加坡。

美國商界及商業團體尤其對中國針對諮詢公司感到擔憂，指出這些公司提供的服務，對建立市場信心至關重要。

位於北京的中國美國商會總裁何邁可(Michael Hart)質疑，如果不能收集信息，怎能投資及管理？若不對合作夥伴調查，如何規畫未來投資？

他說，在美中緊張關係加劇下，這更嚴重損害美國商人在中國的信心。