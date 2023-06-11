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北京敞開大門反脫鉤 美企風險仍未解

編譯廖振堯／綜合10日電
特斯拉執行長馬斯克(左)上月底的中國行，受到當局高規格接待。圖為他在北京與中國國務委員兼外交部長秦剛(右)會面。(歐新社)
特斯拉執行長馬斯克(左)上月底的中國行，受到當局高規格接待。圖為他在北京與中國國務委員兼外交部長秦剛(右)會面。(歐新社)

北京當局意識到美中關係的不穩定，在3月初的全國「兩會」上將「吸引更多外資」定為2023年的核心經濟任務，隨後從蘋果執行長庫克到特斯拉執行長馬斯克，各大美企領導人紛紛造訪中國，營造出大門敞開的形象；然而在熱鬧的表象下，美企仍面對美中脫鉤風險。

福斯新聞網報導，中國總理李強「兩會」上表示，向外企開放為所有人提供更好的環境和服務，發展經濟是創造就業的關鍵。刺激外國投資所採取的措施包括放寬外國投資限制行業、改善貿易通關和出口管制、發展自由貿易區等。

蘋果執行長庫克3月24日出席中國發展高層論壇，受到觀眾掌聲熱烈歡迎，庫克也說他很高興回到中國。其他美企包括嬌生、黑石集團、高通、萬事達卡皆派出高層出席論壇。

摩根大通執行長戴蒙日前應邀訪問中國，成為北京當局的座上賓。(路透)
摩根大通執行長戴蒙日前應邀訪問中國，成為北京當局的座上賓。(路透)

隨後兩個月內，英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)、星巴克執行長納思瀚(Laxman Narasimhan)、摩根大通(JPMorgan)執行長戴蒙(Jamie Dimon)接連出訪中國，多數是參加公開活動。馬斯克上月底中國行更與外交部長秦剛、商務部長王文濤、工信部長金壯龍、第一副總理丁薛祥會面。這些行程都符合中國想要營造的氛圍：美國政府雖欲脫鉤中國，但美企不願、與中國關係依舊。

華盛頓郵報報導，北京另一手仍打強硬牌，從3月下旬開始登門突擊檢查，美國諮詢公司美思明智(Mintz Group)、諮詢顧問公司貝恩公司(Bain & Company)都是受害者；5月更出於國安憂慮禁止銷售美光科技的記憶體晶片。

國會眾院中國問題特別委員會主席、共和黨籍眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)受訪表示，美企別被金錢蒙蔽雙眼，須正視在中國經營的戰略風險，「商界領袖如果認為他們可以像以前一樣經營，那麼就忽視了地緣政治現實，也就是習近平決定喊停時，美企的業務將停止。我們千萬別走上毀滅自己的道路，用列寧的話就是：我們正在賣給他們用來絞死我們的繩索。」

庫克 北京 馬斯克

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