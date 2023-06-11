我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

指涉「強迫勞動」…布林肯訪問中國前夕 美再制裁2中企

記者黃國樑／綜合報導
國土安全部9日再宣布禁止從中國打印機製造商納思達和新疆中泰化學進口產品，理由是這些企業涉及「強迫勞動」。圖為新疆一工廠車間。(美聯社)
國土安全部9日再宣布禁止從中國打印機製造商納思達和新疆中泰化學進口產品，理由是這些企業涉及「強迫勞動」。圖為新疆一工廠車間。(美聯社)

在國務卿布林肯可能於下周訪問中國前夕，國土安全部9日宣布禁止從中國打印機製造商納思達和新疆中泰化學進口產品，理由是這些企業涉及「強迫勞動」。

路透引述國土安全部網站上發布的消息，上述兩家中企被新列入「維吾爾強迫勞動預防法」的實體名單中，這些企業及其子公司生產的商品將被限制進入美國。

去年6月，美國實施「維吾爾強迫勞動預防法」，路透稱，現在有22家企業被列入禁止進口的名單中，而中方此前多次否認美方關於所謂「強制勞動」的指控。

據國土安全部的訊息，國土安全部宣布自2023年6月12日起，新疆中泰化工股份有限公司和納思達公司及其八家珠海子公司生產的商品將被限制進入美國，原因是這些公司參與了針對受迫害群體成員的商業行為，包括中國的維吾爾族少數民族。

中國「環球網」則引述去年6月24日新疆維吾爾自治區政府新聞發言人徐貴相在第76場新疆維吾爾自治區專題新聞發布會上的說法，對美國此次作法予以間接駁斥。

當時徐貴相表示，美國海關和邊境保護局依據所謂的「維吾爾強迫勞動預防法」，將中國新疆地區生產的全部產品均推定為「強迫勞動」產品，並禁止進口與新疆相關的任何產品，這是美方打著人權幌子對華進行遏制打壓的升級。

徐貴相當時說，「美方有關行徑嚴重損害中美兩國企業和消費者切身利益，嚴重破壞國際經貿規則和國際產業鏈供應鏈穩定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，充分暴露出美國打著人權旗號破壞人權、打著規則的旗號破壞規則的霸權實質」。

他說，所謂新疆存在強迫勞動完全是美西方反華勢力編織的彌天大謊，是徹頭徹尾的世紀謊言。中國新疆根本就不存在所謂的「強迫勞動」問題。

新疆 維吾爾 國土安全部

上一則

UFO殘骸尋獲 美國隱瞞？ 吹哨者坦承沒有這些謠傳的第一手資訊

下一則

脫鉤陰影下…中國投資吸引力 美企25年首降

延伸閱讀

布林肯下周訪中國 可能會晤習近平

布林肯下周訪中國 可能會晤習近平
傳布林肯下周赴中國外交會談 18日抵達

傳布林肯下周赴中國外交會談 18日抵達
布林肯數周內到訪？中國外交部：沒有消息可提供

布林肯數周內到訪？中國外交部：沒有消息可提供
彭博：布林肯數周內訪中 坎伯：美中適當外交很重要

彭博：布林肯數周內訪中 坎伯：美中適當外交很重要

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
王丹。(記者許君達／攝影)

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

2023-06-04 11:04
佛州州長德桑提斯的妻子凱西·德桑提斯(右)人氣高，是他的祕密武器。(Getty Images)

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

2023-06-04 09:18
民運人士王丹。（本報資料照片）

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

2023-06-03 04:16
加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化。紐約曼哈頓被霧霾籠罩，行人再度戴上口罩，彷彿回到疫情時期。（美聯社）

濃煙何時消散？預報：更嚴重的下一波8日來襲

2023-06-08 09:17

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體