互嗆後…布林肯訪沙烏地修補關係 收穫有限

由於沙烏地王儲加強與中國關係，國務卿布林肯(中)飛往沙國修補美沙關係。(美聯社)

美國國務卿布林肯 8日結束訪問沙烏地阿拉伯，期間他與沙方討論包含伊朗、蘇丹、區域基建乃至沙國與以色列關係正常化等議題；但美國媒體認為布林肯此行收穫有限。

紐約時報指出，拜登 政府正密切觀察實際掌權的沙爾曼王儲(Crown Prince Mohammed bin Salman)與北京交好、對以色列態度乃至在俄烏之間採取平衡等動向。

布林肯這趟含與沙爾曼王儲會談的三天沙國之行，是拜登政府想修復去年秋天與對方交惡最明顯之舉。去年7月拜登總統訪問沙國後，華府 本以為沙國將配合提高石油產量，不料沙國卻宣布減產，拜登一度放話沙國「後果自負」。

華盛頓郵報根據所取得美方機密情報檔案披露，就在拜登揚言就沙國減產石油要給對方「好看」後，沙爾曼王儲私下稱要與美方斷絕往來並在經濟上報復。機密檔案顯示，沙爾曼王儲聲稱他「不會再與美國政府打交道」「要讓華府嘗到重大經濟苦果」。

沙烏地與其他波灣國家官員也明確表示，拒絕接受美歐在俄烏戰爭爆發以來、當前美中競爭白熱化的脈絡下製造二元選擇。

沙國外長法漢(Prince Faisal bin Farhan)在與布林肯的聯合記者會時說：「中國是我們最大貿易夥伴，與中國很自然會有很多互動和交集。這種合作可能還會增加，因為中國在中東及以外地區的經濟影響會隨其經濟實力而增長。但我們仍會與美國保持穩固安全夥伴關係。」

「我們不會把這兩者視為零和遊戲，我認為我們都有能力建立多種夥伴關係和多重參與。」

了解美方內部討論的知情人士指出，正是沙爾曼王儲近幾個月堅決與中國發展關係，才讓拜登政府內部轉變態度。

此外，在拜登痛批沙爾曼王儲幾周後，美方官員發現對方去年12月盛大招待中國領袖習近平訪沙，連同今年3月北京意外促成沙烏地與伊朗復交，讓華府見識到沙國的變化及中國在中東發揮出更強大影響力。