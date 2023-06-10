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憂心普亭垮台 傳習近平擬應變計畫押寶「二當家」

編譯中心／綜合9日電
西方學者分析，由於擔心普亭下台，中國可能已擬定應變計畫。圖為中國國家主席習近平(左)2019年訪俄時，與普亭一同參觀莫斯科一家汽車工廠。(路透)
西方學者分析，由於擔心普亭下台，中國可能已擬定應變計畫。圖為中國國家主席習近平(左)2019年訪俄時，與普亭一同參觀莫斯科一家汽車工廠。(路透)

中國國家主席習近平俄羅斯總統普亭將彼此描繪成「堅定不移盟友」、要削弱美國全球霸權地位；但在普亭重病、可能因政變下台等傳言下，兩人所謂「友誼無上限」恐不如表面堅實。

美國新聞網站「財經內幕」(Business Insider)報導，根據一名華府智庫學者說法，習近平很可能已經正在尋求跟普亭(Vladimir Putin)的潛在繼任者建立更緊密關係。

在大西洋理事會(Atlantic Council)擔任高級研究員的經濟學者艾斯倫德(Anders Aslund)表示，習近平似乎正在從俄羅斯總理米舒斯京(Mikhail Mishustin)那邊下功夫。他指出，習近平4月訪問莫斯科與普亭召開高峰會期間，罕見與米舒斯京進行一對一會面。

之後，米舒斯京5月應中國國務院總理李強邀請訪問中國，又獲習近平在北京人民大會堂接見，「再次完全超越中國和俄羅斯之間外交慣例的界線」。

艾斯倫德在分析文中寫道：「為何是米舒斯京受邀，而不是普亭？這恐怕讓俄羅斯領導人開心不起來。」

艾斯倫德舉例，接下來幾場俄羅斯國家安全會議(Russian Security Council)的開會，米舒斯京都缺席，證明普亭不悅，因為總理是這類會議的常任成員。

美國政治風險諮詢公司歐亞集團(Eurasia Group)的分析師韋恩(Ali Wyne)告訴財經內幕，鑑於普亭有健康問題傳聞及權力可能遭遇挑戰，中國著手準備「應變計畫」是合理的。

他表示：「考量到普亭不斷有健康問題傳聞，以及烏克蘭若擊敗俄羅斯可能削弱普亭統治權力，包括美國與中國在內，許多國家很可能都正在設想後普亭時代的各種可能性，並評估這些可能性各自對俄羅斯內政和外交政策會有的影響。」

普亭 俄羅斯 習近平

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